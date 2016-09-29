Минобороны напомнило представителю Госдепа США об офицерской чести

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал скандальное заявление представителя Госдепа США Джона Керби. Последний, напомним, фактически пригрозил России террористическими атаками, если мы не пойдем на американские условия по Сирии.

Текст заявления представителя российского военного ведомства приведен на его странице в сети Facebook. Приводим его текст полностью.

«Не так давно сменивший мундир контр-адмирала в Пентагоне на пиджак официального представителя Госдепа США Джон Кирби, уверены, – прекрасно осознаёт последствия своего заявления.

Его слова – самое откровенное признание американской стороны, что вся якобы ведущая «гражданскую войну» в Сирии «оппозиция» - является подконтрольным США международным террористическим «интернационалом».

Особо потрясает в признании Дж.Кирби, что масштабы прямого американского влияния на деятельность террористов,- глобальны. И дотягиваются в том числе до России.

Маски сняты, господа?

Что же касается угрозы Кирби возможных потерь российских самолетов и отправки домой российских военнослужащих в «мешках для трупов», скажем следующее.

Нам хорошо известно, где именно и сколько конкретно в Сирии, в том числе и в провинции Алеппо, находится неафишируемых «специалистов», занимающихся оперативным планированием и руководством операциями боевиков.

Конечно, можно продолжать рассказывать о том, что они там упорно, но безуспешно, занимаются «разведением» террористов «Джибхат ан-Нусры» от «оппозиции». Однако, в случае попыток реализации угроз России и российским военнослужащим в Сирии, далеко не факт, что у боевиков найдутся мешки и время уносить ноги.

Поэтому, сменив адмиральский китель на пиджак, нужно не забывать об офицерской чести.

В очередной раз заявляем: мы полностью готовы к продолжению диалога с американской стороной и выработке совместных мероприятий по борьбе с террористами в Сирии.

Однако, в этом диалоге должны быть исключены даже намеки на угрозы нашим военнослужащим и российским гражданам. В вопросах обеспечения безопасности граждан России, где бы они не находились,– торга не будет. Это наш главный и безусловный приоритет»