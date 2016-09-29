МИД призвал к осторожности находящихся за рубежом россиян

Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам, которые проживают или в настоящее время находятся за рубежом, проявлять осторожность 30 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело в том, что в связи с возобновлением боевых действий в сирийском Алеппо ряд организаций, в том числе исламских, призвали провести так называемый «Всемирный день гнева и протеста».

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в некоторых странах данное мероприятие может быть использовано экстремистами для нападок на Россию и провокаций против ее граждан. Поэтому россиянам рекомендуется проявлять «разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где «гнев и протест» могут быть обращены против их достоинства и безопасности».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что участие России в урегулировании сирийского конфликта без сотрудничества со Штатами может обернуться для нее атаками экстремистов. По его словам, не исключено нанесение ударов по российским городам. В МИД РФ подобные высказывания назвали неуместными и не соответствующими нормам дипломатии.

