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МИД призвал к осторожности находящихся за рубежом россиян

18:24 29.09.2016
МИД РФ © KM.RU
МИД РФ © KM.RU
Сюжет: Сирийский кризис

Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам, которые проживают или в настоящее время находятся за рубежом, проявлять осторожность 30 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело в том, что в связи с возобновлением боевых действий в сирийском Алеппо ряд организаций, в том числе исламских, призвали провести так называемый «Всемирный день гнева и протеста».

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в некоторых странах данное мероприятие может быть использовано экстремистами для нападок на Россию и провокаций против ее граждан. Поэтому россиянам рекомендуется проявлять «разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где «гнев и протест» могут быть обращены против их достоинства и безопасности».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что участие России в урегулировании сирийского конфликта без сотрудничества со Штатами может обернуться для нее атаками экстремистов. По его словам, не исключено нанесение ударов по российским городам. В МИД РФ подобные высказывания назвали неуместными и не соответствующими нормам дипломатии.
 

Темы: Россия, Военные конфликты в мире, Исламистские экстремисты и террористы, Министерство иностранных дел РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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29.09.2016, 20:25
Время Ч.

Конечно, заграницы касается, особенно таких арабских стран как Германия, Франция и далее по списку.
29.09.2016, 19:46
Патриот Евразии

Россиянин Абрамович, осторожней за границей! Отнимут западники непосильным трудом сделанную яхту. Россиянин Усманов, продавай лондонский "Арсенал", покупай ташкентский "Пахтакор".
29.09.2016, 19:07
Кирилл.

Лично я никакого такого "гнева и протеста" не боюсь, ибо на страже моей безопасности стоит САМ Сергей Кужугетович (или как там его?) Шойгу!
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