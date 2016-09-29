ВС РФ оставил в силе запрет меджлиса крымских татар

Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу представителей меджлиса крымских татар и тем самым оставил в силе его запрет как экстремисткой организации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авторы жалобы ходатайствовали об отмене решения Верховного суда Крыма, запретившего меджлис. По их словам, крымские татары признаны коренным народом и имеют право на представление своих интересов через меджлис. Он также настаивали на том, что меджлис ошибочно отнесен к общественным организациям.

Прокурор, в свою очередь, указал на то, что меджлис имеет все признаки общественного объединения. Кроме того, он сделал акцент на том, что члены меджлиса неоднократно уличались в совершении экстремистских правонарушений и им было вынесено 17 предупреждений. Прокурор напомнил, что глава Меджлиса Рефат Чубаров заочно арестован и является фигурантом нескольких уголовных дел.

После вынесения ВС России решения представитель меджлиса не исключил, что оно будет обжаловано в Европейском суде по правам человека.

Меджлис крымских татар был признан экстремистской организацией и запрещен на территории России Верховным судом Крыма 26 апреля. Соответствующий иск направляла в суд прокурор республики Наталья Поклонская.

