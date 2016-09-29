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Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

21:06 29.09.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу и увольнении в запас. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В соответствии с документом, в период с 1 октября по 31 декабря текущего года призыву в ряды Вооруженных сил РФ подлежат 152 тысячи человек.

Наряду с этим должно быть осуществлено увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы по призыву истек.

Правительству России, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, которые связаны с призывом граждан на военную службу.

Весенняя призывная кампания коснулась 155 тысяч человек.
  

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.09.2016, 23:40
Долой дискриминацию по возрасту!!!

Почему они не призывают меня??? Мне всего лишь 56 лет!!!
29.09.2016, 22:43
А как же

обещания сделать Армию профессиональной, что она может эта Армия, и кому она нужна? Сделали профессиональными только внутренние войска, увеличив при этом их высокооплачиваемый штат в разы, который уже намного превысил численность Армии. Денег нет, но вы держитесь.
29.09.2016, 22:12
Пойду

и запишусь добровольцем.
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