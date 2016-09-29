Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу и увольнении в запас. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В соответствии с документом, в период с 1 октября по 31 декабря текущего года призыву в ряды Вооруженных сил РФ подлежат 152 тысячи человек.

Наряду с этим должно быть осуществлено увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы по призыву истек.

Правительству России, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, которые связаны с призывом граждан на военную службу.

Весенняя призывная кампания коснулась 155 тысяч человек.

