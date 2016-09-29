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Россия заняла последнее место в рейтинге систем здравоохранения Bloomberg

14:29 29.09.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Россия заняла последнее, 55-ое место в рейтинге систем здравоохранения, подготовленном агентством Bloomberg.

Индекс оценивает такие критерии, как продолжительность жизни, расходы на здравоохранение на душу населения и относительной расходов в виде доли от валового внутреннего продукта.

Вместе с Россией в числе аутсайдеров оказались Иордания, Колумбия, Азербайджан, и Бразилия. США заняли 50-ю строчку. Лидерами рейтинга Стали Гонконг, Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония.

Bloomberg отмечает, что положение ряда стран в рейтинге существенно изменилось с течением времени из-за увеличения расходов на здравоохранение при относительно медленных темпах увеличения продолжительности жизни. Так, Швеция, находившаяся в 2009 году на 14-ом месте, опустилась на 27-ое. Саудовская Аравия упала на 20 строчек – до 38-го места, так как их расходы в этой сфере увеличились почти на 80%.

Накануне, 28 сентября, вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что Минтруда разрабатывает законопроект о введении налогов для неработающих граждан за пользование социальной инфраструктурой, в том числе больницами и поликлиниками. Однако затем в правительстве опровергли эту информацию.

На прошлой неделе, 22 сентября, рейтинг здоровья населения различный стран опубликовал журнал The Lancet. В нем Россия заняла 119-ое место, оказавшись на одном уровне с Сирией и Украиной.

Темы: Реформа здравоохранения в России, Здравоохранение и медицина в России, Рейтинги
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Комментарии читателей
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29.09.2016, 20:14
тоже мне - авторитет

БЛУМБЕРГ.
29.09.2016, 19:27
Ну

Каждый народ заслуживает своего правительства.. классика!
29.09.2016, 19:23
Не

Неправильная формулировка.. Россия заняла первое место.. сзади... вот так оно правильней.
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