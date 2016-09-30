Глава МИД России отказался извиняться за крушение малайзийского «Боинга»

Министр иностранных дел России Сергей лавров отказался приносить извинения за катастрофу малайзийского «Боинга» в Донецкой области в связи с докладом международной комиссии. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

«Принести извинения за что?» - поинтересовался глава МИД РФ в ответ на соответствующий вопрос ведущего ВВС Стивена Сакура. Лавров заявил, что Россия будет ждать окончательных результатов расследования, которое еще продолжается. Он отметил, что в расследовании фигурируют 100 человек, но при этом не проходят по делу в качестве подозреваемых.

Кроме того, министр сделал акцент на том, что ранее российская сторона обнародовала и предоставила комиссии большой объем данных, касающихся рейса МН17, но ответной реакции не последовало. При этом комиссия учла информацию, которую получила от Киева и Вашингтона, но продолжает держать ее в тайне.

Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Украинские власти обвиняют в произошедшем ополченцев ДНР и РФ

Согласно докладу международной комиссии, обнародованному 28 сентября, самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», который якобы доставили на Украину с территории России, а затем увезли обратно. В МИД РФ заявили, что подобные выводы политически мотивированы и предвзяты. В Минобороны России, в свою очередь, подчеркнули, что никакие ЗРК, включая «Бук», границу с Украиной не пересекали.

