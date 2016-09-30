Глава МУРа написал рапорт об увольнении из МВД

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев принял решение уволиться из органов внутренних дел, сообщил ТАСС осведомленный источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что решение Зиновьева покинуть правоохранительные органы «точно не связано с отставкой начальника Главного управления МВД по Москве Анатолия Якунина». Какие-либо другие подробности он уточнять отказался.

Ранее сообщалось, что Зиновьев покинет пост начальника МУРа и возглавит УВД по Восточному административному округу Москвы.

По данным источника, вслед за Зиновьевым в отставку может уйти и его заместитель Михаил Гусаков, к работе которого у руководства московского главка МВД есть вопросы.

Игорь Зиновьев руководит МУРом с января 2014 года. На посту главы уголовного розыска Москвы он сменил Александра Трушкина, который после увольнения в интервью СМИ рассказал о масштабной коррупции в МВД.

В конце августа ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что все сотрудники Московского уголовного розыска, кроме «убойного отдела» выведены за штат. По словам собеседников агентства, в рамках реформы МУРа планируется повысить эффективность работы ведомства и избавиться от коррупционеров.

23 сентября в отставку ушел начальник главного управления МВД РФ по Москве Анатолий Якунин, занимавший этот пост с июня 2012 года. Якунин возглавил оперативное управление МВД России, что, как отмечал «Коммерсант», формально не является повышением. Новым начальником ГУ МВД по Москве стал бывший заместитель Якунина Олег Баранов.