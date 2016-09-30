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СМИ подсчитали стоимость военной операции РФ в Сирии

21:56 30.09.2016
Фото с сайта russianarmya.ru
Фото с сайта russianarmya.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Проведение боевой операции в Сирии могло обойтись российскому бюджету примерно в 58 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные расчеты.

По мнению издания, основную часть расходов составили боевые вылеты, на которые за год было потрачено в общей сложности порядка 50 млрд. Еще в 2,8 млрд рублей обошлись запуски свыше 50 ракет «Калибр».

Кроме того, издание подсчитало стоимость потерь ВКС – бомбардировщика Су-24 и трех вертолетов. Она составила 3,34 млрд рублей. Семьям погибших военнослужащих было выплачено 60 млн рублей, а на содержание личного состава на военной базе в Сирии было потрачено 2,1 млрд рублей.

Военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. В марте текущего года основные силы российского контингента были выведены из ближневосточного государства. Оставшиеся продолжили нанесение авиаударов по позициям террористических группировок. Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что операция проводилась в основном на средства Минобороны. Затраты ведоства составили 33 млрд рублей.
 

Темы: Россия, Военная авиация РФ, Военные конфликты в мире, СМИ в России, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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01.10.2016, 00:09
Кирилл.

Примерно две дачи чела, похожего на премьера.
30.09.2016, 23:48
Константин И.

Провокационные комментарии. У министерства обороны есть бюджет, в котором есть статья - расходы на учебный процесс, в который для лётчиков входят и полёты, и боевые стрельбы. Я служил срочную службу в ПВО. В 62 году на полигоне Капустин Яр наш полк отстрелял 25 ракет. При этом 20 ракет по групповой цели за 4,5 минуты. Полки на полигоне меняли один другого. Полк выезжал на стрельбы каждые два года. (Благодаря такой системе подготовки войск ПВО американцы ничего не смогли сделать с Вьетнамом и потеряли там массу самолётов. Поэтому и до сих пор бояться нашей системы ПВО.) Это и учёба и проверка боеготовности. Лучшая учёба - боевая работа. А вот превышение расходов над этой статьёй бюджета МО - это уже из других фондов. Но кто не хочет кормить свою армию - будет кормить армию врага.
30.09.2016, 23:29
дан

зная российские подсчеты эту сумму можно как минимум увеличить в 2 раза
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