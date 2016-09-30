СМИ подсчитали стоимость военной операции РФ в Сирии

Проведение боевой операции в Сирии могло обойтись российскому бюджету примерно в 58 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные расчеты.

По мнению издания, основную часть расходов составили боевые вылеты, на которые за год было потрачено в общей сложности порядка 50 млрд. Еще в 2,8 млрд рублей обошлись запуски свыше 50 ракет «Калибр».

Кроме того, издание подсчитало стоимость потерь ВКС – бомбардировщика Су-24 и трех вертолетов. Она составила 3,34 млрд рублей. Семьям погибших военнослужащих было выплачено 60 млн рублей, а на содержание личного состава на военной базе в Сирии было потрачено 2,1 млрд рублей.

Военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. В марте текущего года основные силы российского контингента были выведены из ближневосточного государства. Оставшиеся продолжили нанесение авиаударов по позициям террористических группировок. Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что операция проводилась в основном на средства Минобороны. Затраты ведоства составили 33 млрд рублей.

