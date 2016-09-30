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Командующим ВДВ России может стать генерал-лейтенант Андрей Сердюков

12:24 30.09.2016
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Первый заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-полковник Андрей Сердюков может стать командующим Воздушно-десантными войсками  РФ вместо избранного депутатом Госдумы генерал-полковника Владимира Шаманова. Об этом сообщил ТАСС.

Андрей Сердюков окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, военную академию имени Фрунзе, а также академию Генерального штаба. Он прошел путь от командира взвода до командира воздушно-десантной дивизии, руководил общевойсковой армией в Восточном военном округе. Его перевели в Южный военный округ в феврале 2013 года, а осенью того же года назначили на текущую должность.

Напомним,  что нынешний командующий Воздушно-десантных войск РФ, генерал-полковник Владимир Шаманов может возглавить комитет по обороне в Госдуме нового созыва, его кандидатуру утвердил президиум генерального совета «Единой России». Голосовать по этому вопросу и принимать окончательное решение нижняя палата парламента планирует на пленарном заседании 5 октября.

Темы: Россия, Ростов, Воздушно-десантные войска РФ
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Комментарии читателей
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30.09.2016, 12:57
Алекс

Да, обгадил мебельный пердюков фамилию. Теперь может и в достойных людях будем сомневаться.
30.09.2016, 12:39
такс

Это чтоб не забывали
30.09.2016, 12:31
Фамилия впечатляет

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