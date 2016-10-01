Ко Дню Сухопутных войск Минобороны РФ опубликовало уникальное видео

Ко Дню Сухопутных войск Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube самые зрелищные кадры действий мотострелковых, ракетно-артиллерийских, инженерных, разведывательных подразделений, войск РХБ защиты, связи, противовоздушной обороны, армейской авиации и танковых частей в ходе учений, тактико-специальных занятий и выполнения специальных задач.

Впервые в видеоролике показано преодоление штурмовой полосы подразделением мотострелков в новейшей индивидуальной боевой экипировке военнослужащего - "Ратник", сообщает ТАСС.