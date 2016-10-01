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Ко Дню Сухопутных войск Минобороны РФ опубликовало уникальное видео

10:44 1.10.2016
Стоп-кадр видео в Youtube

 Ко Дню Сухопутных войск Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube самые зрелищные кадры действий мотострелковых, ракетно-артиллерийских, инженерных, разведывательных подразделений, войск РХБ защиты, связи, противовоздушной обороны, армейской авиации и танковых частей в ходе учений, тактико-специальных занятий и выполнения специальных задач.

Впервые в видеоролике показано преодоление штурмовой полосы подразделением мотострелков в новейшей индивидуальной боевой экипировке военнослужащего - "Ратник", сообщает ТАСС.

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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01.10.2016, 12:20
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Кого надо, того и защищают. Тебя не спросили.
01.10.2016, 11:36
Николя

Э!...
А защищают то кого?...
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