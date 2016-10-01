Россияне отказываются от альтернативной гражданской службы

С сегодняшнего дня в России стартует осенний призыв. Он продлится до 31 декабря. В армию пойдут 152 тысячи молодых людей от 18 до 27 лет. Только лишь 600 человек пройдут альтернативную гражданскую службу.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал военный обозреватель Виктор Баранец: «Новобранцы уже на призывном пункте будут получать так называемые электронные паспорта, в которые заносятся все данные о призывнике. В этот призыв на альтернативную гражданскую службу согласилось меньше парней, чем весной этого года».

Военный эксперт рассказал о недавнем законопроекте Госдумы, согласно которому здоровые парни, которые не пройдут воинскую службу и не имеют оснований для отсрочки, не смогут впоследствии нести государственную службу.

«Будут сформированы две производственных роты в количестве 40 человек каждая. Это парни, которые имеют технические специальности и будут работать на оборонных заводах. На этот раз количество парней, призванных на военную службу из Крыма, увеличивается», — добавил Баранец.

Весенний призыв этого года коснулся 155-ти тысяч человек, а прошлый осенний призыв — 147-ми тысяч.