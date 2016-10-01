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Анатолий Сердюков вошел в состав правления госкорпорации «Ростех»

13:50 1.10.2016
Анатолий Сердюков. Коллаж © KM.RU
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Бывший глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков вошел в состав правления госкорпорации «Ростех». Соответствующее решение было принято на заседании наблюдательного совета госкорпорации, сообщает ТАСС.

Всего в состав правления вошли восемь новых членов: исполнительный директор Олег Евтушенко, индустриальный директор кластера «Вооружение» Сергей Абрамов, индустриальный директор электронного кластера Сергей Куликов, индустриальный директор авиационного кластера Анатолий Сердюков, управляющий директор по непрофильным и проблемным активам Александр Назаров, управляющий директор по организациям прямого управления Владимир Литвин, управляющий директор по инфраструктурным проектам Виктор Кирьянов, статс-секретарь Максим Выборных.

Госкорпорация «Ростех» содействует разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления.

В портфель «Ростеха» входят такие известные бренды, как «Автоваз», «Камаз», «Вертолеты России» и другие.  

Темы: Россия, Отставки и назначения в мире бизнеса, Ростехнологии
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Комментарии читателей
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01.10.2016, 19:07
19;07

А это Госдеп его туда назначил.
01.10.2016, 19:07
Фома

Я бы этого борова к стенке поставил только за развал ВУЗов ВВС, это еще очень сильно аукнется нашей авиации, кадры не восполняются. Это по ВВС, не говоря уже про ГРУ и армейскую разведку в целом, когда сокращались и уничтожались самые боеспособные подразделения РФ. Я не говорю уже о спекуляциях с землями и недвижимостью МО. Любое из этих деяний -расстрельная статья до развала СССР. А сегодня мы имеем нового члена правления РОСТЕХ. Приплыли...
01.10.2016, 19:03
Отдаётся в откуп

либералам, то, что спасли, упрочили и развили российские военные - военная и близкая к ней промышленность, пока либералы и сырьевая олигархия, ставленником которой является этот вор, разрушали гражданку. Наступил конечный этап порабощения России.
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