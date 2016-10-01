Бывший глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков вошел в состав правления госкорпорации «Ростех». Соответствующее решение было принято на заседании наблюдательного совета госкорпорации, сообщает ТАСС.

Всего в состав правления вошли восемь новых членов: исполнительный директор Олег Евтушенко, индустриальный директор кластера «Вооружение» Сергей Абрамов, индустриальный директор электронного кластера Сергей Куликов, индустриальный директор авиационного кластера Анатолий Сердюков, управляющий директор по непрофильным и проблемным активам Александр Назаров, управляющий директор по организациям прямого управления Владимир Литвин, управляющий директор по инфраструктурным проектам Виктор Кирьянов, статс-секретарь Максим Выборных.

Госкорпорация «Ростех» содействует разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления.

В портфель «Ростеха» входят такие известные бренды, как «Автоваз», «Камаз», «Вертолеты России» и другие.