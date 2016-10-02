Александр Ткачев прокомментировал «тракторный марш на Москву»

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев считает, что земельные вопросы на Кубани решаются в законодательном поле.

«Беспредела нет, поверьте, все остальное - от лукавого. Я лично вижу больше этого», - заявил глава Минсельхоза на семинаре-совещании депутатов Госдумы от «Единой России» в Аносино в воскресенье, отвечая на вопрос, связанный с «фермерским маршем на Москву».

Летом 2016 года фермеры Краснодарского края организовали «тракторный марш на Москву», чтобы донести до президента свои проблемы. По их мнению, судебная система края все земельные вопросы решает в пользу крупных агрохолдингов. Марш дошел до Ростовской области, где был остановлен.

«Я думаю, что эта тема обострилась под выборы. 80% тех, кто стоит за этими лицами - те, кто под шумок хотят любой ценой, им интересно больше земли без прав, без судов, вопреки всему, просто взять и присвоить», - цитирует Ткачева «Интерфакс».

«Я работал в крае, изучал эти материалы. Если была бы хоть одна лазейка или возможность - даже по суду бы ее (землю - ИФ) отняли. А там все решения суда, вплоть до Верховного, - сказал он. - Что там можно сделать еще? Менять законодательство - меняйте, вы депутаты».

По его словам, все земельные вопросы решались в соответствии с законодательством. «Большинство фермеров, 99%, они вообще этого марша не заметили», - считает он.