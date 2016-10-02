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Александр Ткачев прокомментировал «тракторный марш на Москву»

16:52 2.10.2016
Александр Ткачев. Фото с сайта admkrai.kuban.ru
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Министр сельского хозяйства Александр Ткачев считает, что земельные вопросы на Кубани решаются в законодательном поле.

«Беспредела нет, поверьте, все остальное - от лукавого. Я лично вижу больше этого», - заявил глава Минсельхоза на семинаре-совещании депутатов Госдумы от «Единой России» в Аносино в воскресенье, отвечая на вопрос, связанный с «фермерским маршем на Москву».

Летом 2016 года фермеры Краснодарского края организовали «тракторный марш на Москву», чтобы донести до президента свои проблемы. По их мнению, судебная система края все земельные вопросы решает в пользу крупных агрохолдингов. Марш дошел до Ростовской области, где был остановлен.

«Я думаю, что эта тема обострилась под выборы. 80% тех, кто стоит за этими лицами - те, кто под шумок хотят любой ценой, им интересно больше земли без прав, без судов, вопреки всему, просто взять и присвоить», - цитирует Ткачева «Интерфакс».

«Я работал в крае, изучал эти материалы. Если была бы хоть одна лазейка или возможность - даже по суду бы ее (землю - ИФ) отняли. А там все решения суда, вплоть до Верховного, - сказал он. - Что там можно сделать еще? Менять законодательство - меняйте, вы депутаты».

По его словам, все земельные вопросы решались в соответствии с законодательством. «Большинство фермеров, 99%, они вообще этого марша не заметили», - считает он.

Темы: Россия, Краснодарский край, Сельское хозяйство в России, Минсельхоз
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Комментарии читателей
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02.10.2016, 21:27
ССаше

РЫБА в грязи НЕ ЖИВЁТ! Кроме конечно КИЛЬКИ, вроде ТЕБЯ И ТВОИХ ХОЗЯЕВ!
02.10.2016, 21:24
Крестьянин!

В России ИСПОКОН ВЕКОВ в деревнях были ОБЩИНЫ (коммуны, коллективные хозяйства)! Как только жидовня ни пыталась ЗАКАБАЛИТЬ РУССКОГО КРЕСТЬЯНИНА, а не смогла! И НЕ СМОЖЕТ!
02.10.2016, 21:21
Плакаль!

Здорово ПРИЩУЧИЛИ эту ШАВКУ! А ведь ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, когда он ещё городничим или там губернером был. А РОЖА ПРОМО "краснодарская"! Не знал, что в Израиле КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ существует! Вздумал КУЛАКОВ ВЫГОРОДИТЬ И МИЛЛИАРДИК ПОИМЕТЬ! ВСЕХ ИХ ПРИЩУЧАТ! Как отлично ПРОВЕРНУЛИ с ПОВЫШЕНИЕМ ЗАРПЛАТ УЧИТЕЛЕЙ и ПЕНСИЙ! А то путька было ЗАМОРОЗИЛ пенсии с подачи кудрина-АБРАХАМА шаломовича. И учителям НЕ ХОТЕЛ ПОВЫШАТЬ. РУССКИЕ СИЛЬНЫ ПАРТИЗАНАМИ!
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