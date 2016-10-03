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Счетная палата пожаловалась в Генпрокуратуру на «Сколково»

09:35 3.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по поводу необоснованных трат инновационного центра «Сколково». Об этом говорится в приложении к сентябрьскому отчету Счетной палаты, которое опубликовано на ее сайте в воскресенье, 3 октября.

Проверка проводилась совместно с ФСБ с ноября 2015 по июнь 2016 года, она охватывала период с 2013 по 2015 год. За указанный период в фонд из федерального бюджета поступило 58,6 млрд рублей, еще 5,7 млрд рублей (почти 7% дохода) фонд получил от размещений бюджетных средств на банковских счетах. Только 4,5% дохода фонду обеспечила собственная операционная деятельность.

Как следует из отчета, «Сколково» субсидировалось больше, чем было необходимо: за 2013 год фонд потратил на 2 млрд рублей меньше, чем было на его счетах в начале года (23 млрд рублей), но тогда же фонд получил еще 13,5 млрд рублей из бюджета.

Сообщается, что фонд необоснованно расходовал гранты отдельных участников проектов — за три года было потрачено 4,8 млрд рублей, это 7,4% от общей суммы своих расходов за счет субсидий из федерального бюджета. При этом почти 60% экспертов и 30% членов грантового комитета оказались заинтересованными лицами в оцениваемых проектах.

Помимо грантов внимание аналитиков привлекли размеры зарплат работников. В 2015 году средняя зарплата сотрудников фонда превышала 468 000 рублей, как сообщает РБК, это в 13,8 раза больше средней по России (33 800 рублей) и в 5,3 раза больше средней по Москве (88 600 рублей). 

Также на создание инженерного института «Сколтех» было потрачено около 12 млрд рублей. $95 млн из этих средств были перечислены в Массачусетский технологический институт (МТИ), около $50,7 млн из которых должны были быть направлены на работу над «Сколтехом», $44 млн на собственное развитие. Планировалось, что МТИ будет помогать в обучении студентов и подборе персонала, часть показателей не была достигнута. 

Ответственность за то, что фонд получал слишком много средств, счетная палата возлагает на Минфин. Министерство «ненадлежаще исполняло контрольную функцию» в отношении «Сколково», сказано в отчете.  

Темы: Россия, Генпрокуратура РФ, Проект «Сколково», Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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03.10.2016, 13:29
Рука

$95 млн из этих средств были перечислены в Массачусетский технологический институт...

Это рука Госдепа виновата, правда теперь мы знаем что рука эта растет из Кремля.
03.10.2016, 12:51
десятки млрд утекают, а верховному и дела нет?!

Вмешаться бы должен тут сам президент:
Давно черт-те чем занимается "центр",
Снимать навострившийся разве что пенки, -
Под зад ему дать не пора ли коленкой?
03.10.2016, 12:08
Когде

а где же он тогда харчеваться будет?
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