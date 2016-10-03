Защита украинца Сущенко подала жалобу на его арест

Защита Украинца Романа Сущенко, подозреваемого в шпионаже, обжаловала его арест. Об этом РИА новости рассказал адвокат Марк Фейгин.

«Мы подали апелляционную жалобу, но с материалами дела нам ознакомиться пока не дали», - цитирует юриста агентство.

Согласно информации ФСБ, Сущенко был задержан во время сбора сведений о деятельности Вооруженных сил России и войск Национальной гвардии. Они составляют государственную тайну и их утечка может нанести ущерб обороноспособности страны.

В настоящее время гражданин Украины находится в СИЗО Лефортово. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Сам Сущенко называет себя журналистом. Украинское информационное агентство «Укринформ» утверждает, что Сущенко является его корреспондентом более 10 лет.

В МИД России, в свою очередь, заявили, что украинец находился на территории страны без журналистской аккредитации ведомства, которая выдается всем сотрудникам иностранных СМИ. Более того, Сущенко даже не обращался за ней, хотя обязан был сделать это.

