В МИД прокомментировали задержание украинского журналиста в Москве

Украинец Роман Сущенко не выполнял на территории России журналистских функций и не обращался в МИД для получения аккредитации, сообщили в дипведомстве.

"Сущенко находился на территории России без журналистской аккредитации МИД России, которая выдаётся всем иностранным корреспондентам, работающим в этом качестве в России", — сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД.

Как пояснили дипломаты, "за получением этой аккредитации он не обращался, хотя, если собирался работать как журналист, обязан был это сделать".

В ФСБ отметили, что Сущенко был задержан во время "шпионской акции". Сотрудники спецслужбы отмечают, что мужчина является полковником главного управления разведки Минобороны Украины

По данным ФСБ, в Москве Сущенко собирал секретные сведения, касающиеся деятельности российской армии и войск Нацгвардии. По данным следствия, утечка подобных данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".

При этом раскрыть подробности спецоперации в спецслужбе отказались. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе "Лефортово".