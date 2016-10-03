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В МИД прокомментировали задержание украинского журналиста в Москве

17:08 3.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Украинец Роман Сущенко не выполнял на территории России журналистских функций и не обращался в МИД для получения аккредитации, сообщили в дипведомстве.

"Сущенко находился на территории России без журналистской аккредитации МИД России, которая выдаётся всем иностранным корреспондентам, работающим в этом качестве в России", — сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД.

Как пояснили дипломаты, "за получением этой аккредитации он не обращался, хотя, если собирался работать как журналист, обязан был это сделать".

В ФСБ отметили, что Сущенко был задержан во время "шпионской акции". Сотрудники спецслужбы отмечают, что мужчина является полковником главного управления разведки Минобороны Украины

По данным ФСБ, в Москве Сущенко собирал секретные сведения, касающиеся деятельности российской армии и войск Нацгвардии. По данным следствия, утечка подобных данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".

При этом раскрыть подробности спецоперации в спецслужбе отказались. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе "Лефортово".

Темы: Россия, Украина, Разведка и шпионаж в мире, Отношения России и Украины, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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03.10.2016, 20:44
Во как, движуха продолжается...или больше ада

Савченко в погонах самовольно гуляет через границу, Сеня Яценюк - злобный боевик-наймит в Чеченских войнах...что еще нужно придумать и втюхать пиплу, чтобы отвлечь его от скандала с малаз. боингом и экономической ситуацией в стране.
03.10.2016, 20:26
Ганц

Через пару лет вернется на родину совсем другим человеком, тюрьма в России - исправляет, вон как с Савченко получилось))
03.10.2016, 20:20
м13

а почему не 60 миллионов?
та же степень достоверности...
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