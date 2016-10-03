Анатолий Вассерман: «ЕГЭ в России получился, как на американском плакате»

Мы попытались объединить выпускной и вступительный экзамены, и ничего хорошего из этого не вышло

Согласно сообщениям СМИ, министр образования и науки РФ Ольга Васильева высказывается за возвращение в вузы письменных вступительных испытаний.

Министр считает, что для комплексной оценки знаний необходимо совершенствовать механизм ЕГЭ и приводить итоговое сочинение в классический вид.

Несмотря на осторожные формулировки, скорее всего речь идет о постепенном сворачивании ЕГЭ или по крайней мере, изменении процедуры его проведения таким образом, чтобы экзамен де-факто вернулся к классическому виду.

Специально для KM.RU заявление Васильевой прокомментировал Анатолий Вассерман.

Отмена ЕГЭ - это только форма, а важно и содержание

- Я недавно баллотировался в Думу, и предварительно мы договорились, что «Справедливая Россия» направит меня в комитет по образованию. В своих предвыборных выступлениях я отмечал, что моя главная цель – отменить все реформы в образовании, сделанные примерно за последние тридцать лет. Я рад, что нашлось, кому это делать без меня, ведь я в Думу не попал.

Тем не менее, фактическая отмена ЕГЭ - это только форма, а важно и содержание. Я много раз говорил и писал, что в мое время целью образования было создание единой и целостной картины мира, а на этом основывалось и формирование надежных знаний и отдельных навыков. Сейчас же школа и у нас, и во всем мире заточена под разрушение этой картины.

Значительная часть очевидных недостатков нынешнего образования проистекает из утраты представления, что полноценное образование должно опираться на целостную картину мира.

Когда я увижу, что учебная программа меняется в эту сторону, то я буду спокоен за судьбу нашего образования. Надеюсь, министр сможет добиться не только правильной формы, но и правильного содержания образования.

Необходимы не только выпускные, но и приемные экзамены

А что касается ЕГЭ, то чисто технически его процедура терпима. Конечно, ее можно было бы существенно доработать по опыту интеллектуальных игр. Например, вопрос пресечения несанкционированного доступа к материалу давно и надежно решен как раз в интеллектуальных играх.

Однако ЕГЭ мне не нравился тем, что до недавнего времени ответивший на вопросы, где предполагался выбор из готовых вариантов, получал больше баллов, чем тот человек, который занялся сразу сложной частью экзамена, а на примитив у него не хватило времени.

Министр правильно сказала, что необходимы не только выпускные, но и приемные экзамены. Уровень знаний, достаточный для школьника, может быть совершенно недостаточен для студента. Делать единый экзамен оценивающий и работу школы, и пригодность человека к дальнейшему обучения, вряд ли возможно. Насколько мне известно, в Соединенных Государствах Америки, откуда мы и позаимствовали систему ЕГЭ, такой экзамен используется как вступительный для вузов.

А вот оценка средней школы по результату экзамена не практикуется. Так по крайней мере я слышал. А у нас попытались объединить выпускной и вступительный экзамены, и получилось, как на известном американском плакате: водитель одной рукой держит баранку, другой – девушку и оба дела получаются плохо.

Интервью подготовил Дионис Каптарь