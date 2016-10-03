Московский проект «Здравушка» обсудили на родительском онлайн-собрании

Стоит заметить, что такие новшества, как уголок здорового питания, для московских школьников уже не редкость

В конце сентября в Москве прошло родительское онлайн-собрание, где обсудили волнующие вопросы организации школьного питания, в частности, реализацию нового проекта «Здравушка». Пока это пилотная версия киоска со здоровыми продуктами, появившегося в нескольких столичных школах 1 сентября. В ассортименте представлены гипоаллергенные товары, а также продукты без сахара и глютена: фруктовые и овощные пюре, морсы, злаковые хлебцы, биойогурты и прочее.

Идею гастроэксперимента охотно поддержали комбинаты питания, обеспечивающие школы горячими завтраками и обедами. Председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования Москвы Людмила Мясникова так охарактеризовала инициативу: «Это нам помощь от поставщиков питания, помощь тем детям, которые страдают аллергией».

В целом отзывы педагогов и детей о нововведении более чем положительные. Например, Елена Торопова, мать двоих детей, обучающихся в школе №1298, сказала: «Я как мама всегда пробую все на себе, поэтому попробовала продукцию, изучила состав, как я делаю это всегда, и осталась вполне удовлетворена, потому что действительно можно довериться тем, кто это выбирал».

В свою очередь, директор школы №1298 Ольга Ярославская заметила, что расширение ассортимента оценили не только дети-аллергики, но и юные леди, заботящиеся о своих фигурах, а также педагоги, рабочий день которых порой длится по 12 часов, а значит, здоровый перекус им необходим для поддержания сил.

В ходе обсуждения реализации проекта возник вопрос о возможности расширения уже существующего ассортимента «Здравушки» и введения дополнительных позиций, которые бы отвечали потребностям конкретного ребенка-аллергика. Представитель «Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения» Татьяна Ануфриева отметила, что такое возможно, но лишь в том случае, если организатор питания сможет найти необходимый продукт, который бы не противоречил нормам.

Стоит заметить, что такие новшества, как уголок здорового питания, для московских школьников уже не редкость. И если в большинстве российских школ до сих пор верны традициям организации точек питания, как в советском прошлом, то в Москве идут в ногу со временем – столовые превращают в настоящие молодежные кафе с современным меню. Важно понимать, что такой прогресс - это результат кропотливой работы и объединения сил властей города, директоров школ, комбинатов питания и активного родительского сообщества.

