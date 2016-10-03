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Московский проект «Здравушка» обсудили на родительском онлайн-собрании

11:55 3.10.2016
Фото с сайта appsro.ru
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Стоит заметить, что такие новшества, как уголок здорового питания, для московских школьников уже не редкость

В конце сентября в Москве прошло родительское онлайн-собрание, где обсудили волнующие вопросы организации школьного питания, в частности, реализацию нового проекта «Здравушка». Пока это пилотная версия киоска со здоровыми продуктами, появившегося в нескольких столичных школах 1 сентября. В ассортименте представлены гипоаллергенные товары, а также продукты без сахара и глютена: фруктовые и овощные пюре, морсы, злаковые хлебцы, биойогурты и прочее.

Идею гастроэксперимента охотно поддержали комбинаты питания, обеспечивающие школы горячими завтраками и обедами. Председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования Москвы Людмила Мясникова так охарактеризовала инициативу: «Это нам помощь от поставщиков питания, помощь тем детям, которые страдают аллергией».

В целом отзывы педагогов и детей о нововведении более чем положительные. Например, Елена Торопова, мать двоих детей, обучающихся в школе №1298, сказала: «Я как мама всегда пробую все на себе, поэтому попробовала продукцию, изучила состав, как я делаю это всегда, и осталась вполне удовлетворена, потому что действительно можно довериться тем, кто это выбирал».

В свою очередь, директор школы №1298 Ольга Ярославская заметила, что расширение ассортимента оценили не только дети-аллергики, но и юные леди, заботящиеся о своих фигурах, а также педагоги, рабочий день которых порой длится по 12 часов, а значит, здоровый перекус им необходим для поддержания сил.

В ходе обсуждения реализации проекта возник вопрос о возможности расширения уже существующего ассортимента «Здравушки» и введения дополнительных позиций, которые бы отвечали потребностям конкретного ребенка-аллергика. Представитель «Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения» Татьяна Ануфриева отметила, что такое возможно, но лишь в том случае, если организатор питания сможет найти необходимый продукт, который бы не противоречил нормам.

Стоит заметить, что такие новшества, как уголок здорового питания, для московских школьников уже не редкость. И если в большинстве российских школ до сих пор верны традициям организации точек питания, как в советском прошлом, то в Москве идут в ногу со временем – столовые превращают в настоящие молодежные кафе с современным меню. Важно понимать, что такой прогресс - это результат кропотливой работы и объединения сил властей города, директоров школ, комбинатов питания и активного родительского сообщества.
 

Темы: Россия, Питание и диеты, Российские школьники, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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03.10.2016, 13:06
Палыч

Позволю себе цитату из одного медицинского издания:
"Как показали исследования, увлечение правильным питанием приводит к росту числа подростков с опасно маленьким весом. Иногда такая увлеченность даже повышает риск смерти, отмечает Business Standard.

Диетолог Рианнон Ламберт рассказывает о том, что "Именно из-за увлеченностью правильным питанием число пациентов с расстройствами питания увеличилось в два раза за последний год".

Данное расстройство - одержимость правильным питанием - эксперты называют нервной орторексией. Свой вклад вносят СМИ и социальные сети, где идея правильного питания активно продвигается. К тому же, поддержание по-настоящему здорового питания требуют немалые вложения. То есть не каждый может себе позволить это.

Орторексия чаще диагностируется у девочек. Но у мальчиков, как правило, расстройство проявляется острее".
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