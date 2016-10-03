Антона Носика оштрафовали на 500 тысяч рублей за экстремизм

Пресненский суд Москвы приговорил Антона Носика к штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в экстремизме. Об этом сообщает Meduza.io.

Носика судили за публикацию записи в ЖЖ под заголовком «Стереть Сирию с лица земли». В этом посте он выступил в поддержку бомбардировок Сирии и сравнил эту страну с нацистской Германией.

Прокурор требовал приговорить Носика к двум годам лишения свободы. Обвиняемый в последнем слове просил суд либо оправдать его, либо назначить наказание в виде реального срока. Носик не признал свою вину.

Пост под заголовком «Стереть Сирию с лица земли» был опубликован 1 октября 2015 года, на следующий день после начала российских бомбардировок Сирии. Запись до сих пор доступна в ЖЖ. Носик отметил в суде, что за год, прошедший со времени публикации поста, никто не попытался добиться его удаления.

Уголовное дело на Носика завели в ноябре 2015 года. Сторона обвинения утверждала, что Носик «имел умысел возбуждения ненависти и вражды к группе „сирийцы“ по национальному и территориальному признаку».