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Путин назвал условия возобновления соглашения по плутонию

18:22 3.10.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин направил в Госдуму проект федерального закона о приостановлении соглашения между РФ и США об утилизации плутония. В нем глава государства назвал условия, при которых действие соглашения может быть возобновлено.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте нижней палаты российского парламента, Штаты должны сократить военную инфраструктуру и численность своего контингента в странах, вступивших в НАТО поле 1 сентября 2000 года. Кроме того, для возобновления действия соглашения, Вашингтону необходимо отменить закон Магнитского, все санкции, а также компенсировать России ущерб от этих ограничений и потери от вынужденного введения контрсанкций.

Наряду с этим Москва ожидает от американской стороны представления четкого плана необратимой утилизации плутония, который подпадает под действие соглашения.

Ранее Путин подписал указ о приостановлении действия указанного соглашения. Позиция Москвы в нем объясняется коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности и результате недружественных действия США в отношении РФ, а также неспособность американской стороны выполнять принятые на себя обязательства.
 

Темы: Россия, США, Законотворческая деятельность в России, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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03.10.2016, 21:22
Как-то

Кто-то похоже не очень понял о чём идёт речь, но даже ничего не понимая пытается язвить. Вот уж действительно, как в той рекламе, иногда лучше жевать чем говорить.
03.10.2016, 21:13
Русский

...вот что значит Конституционное большинство в ГД РФ. Мои поздравления Русскому народу и россиянам - правильно проголосовавших 18 октября 2016.
Теперь у ВВП руки развязаны! Мочить будет согласно Конституции, опираясь на представителей НАРОДОВ России. Не прикапаешься, все юридически чисто!
Ну а начал ВВП ,понятно, с америкосов! Далее по списку..., на эшафот 5-колону предателей России.
03.10.2016, 21:12
HJC

Таня - на кухню!
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