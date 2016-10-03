Путин назвал условия возобновления соглашения по плутонию

Президент России Владимир Путин направил в Госдуму проект федерального закона о приостановлении соглашения между РФ и США об утилизации плутония. В нем глава государства назвал условия, при которых действие соглашения может быть возобновлено.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте нижней палаты российского парламента, Штаты должны сократить военную инфраструктуру и численность своего контингента в странах, вступивших в НАТО поле 1 сентября 2000 года. Кроме того, для возобновления действия соглашения, Вашингтону необходимо отменить закон Магнитского, все санкции, а также компенсировать России ущерб от этих ограничений и потери от вынужденного введения контрсанкций.

Наряду с этим Москва ожидает от американской стороны представления четкого плана необратимой утилизации плутония, который подпадает под действие соглашения.

Ранее Путин подписал указ о приостановлении действия указанного соглашения. Позиция Москвы в нем объясняется коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности и результате недружественных действия США в отношении РФ, а также неспособность американской стороны выполнять принятые на себя обязательства.

