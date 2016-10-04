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Посольство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу

15:58 4.10.2016
МИД РФ © KM.RU
МИД РФ © KM.RU
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Посольство России в Дамаске 3 октября 2016 года подверглось минометному обстрелу, при котором никто из сотрудников дипмиссии не пострадал, сообщила во вторник, 4 октября, пресс-служба МИД России.

В комментарии отмечается, что одна из мин взорвалась вблизи жилого комплекса на территории посольства. Еще две мины разорвались рядом с посольством, добавили в министерстве.

Лишь по чистой случайности никто из сотрудников российского посольства не пострадал. Самому посольству причинен материальный ущерб.
По информации, имеющейся в распоряжении МИД России, минометный обстрел велся из пригорода сирийской столицы Джобар, который находится под контролем террористических группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая террористическая организация «Нусра», запрещенная в России) и «Файлак ар-Рахман.

МИД России решительно осудил это преступление террористов, которое в очередной раз поставило под угрозу жизни и деятельность российских дипломатов в Сирии, нарушив базовые нормы международного права.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что считают обстрел российского посольства в Дамаске следствие действий тех, кто, подобно США и их союзникам провоцирует продолжение кровопролитного конфликта в Сирии, заигрывая с боевиками и экстремистами различных мастей. В МИД России призвали в ответ на провокационные акции преступников скоординировать антитеррористические усилия международного сообщества. Москва пообещала предпринимать все необходимые действия для устранения террористической угрозы и возвращения мира и безопасности на землю Сирии.  

Темы: Сирия, Деятельность иностранных посольств в России, Посольства и консульства в мире, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.10.2016, 19:55
Шиза

Так как ты радуешься, ни кто здесь радоваться не умеет.
04.10.2016, 19:01
Изя

Ви таки исчо работаете у Сирии? Тади точно пора умативать. Шойгу, промежду прочим подогнал С-300 а це значит шо можно загреметь под утилизацию. И хто тоди будет иметь домик со счетом у Лихтенштейни?
04.10.2016, 18:58
Ну

толи ещё будет.
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