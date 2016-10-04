]]> ]]>
Главная В России Новости

Кудрин раскритиковал идею увеличить закрытые расходы бюджета

14:42 4.10.2016
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Бывший глава Минфина, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин воспринял новости об увеличении объема засекреченных расходов бюджета «с удивлением», бывший чиновник не увидел причин для этого шага, сообщает РБК во вторник, 4 октября, со ссылкой на заявление экс-министра финансов.

Кудрин подчеркнул, что выступает против этой инициативы. «Но я думаю, что это не потому, что расходы добавят на какие-то секретные действия, это просто какие-то уже действующие статьи прикрывают», — отметил бывший чиновник.

«Я думаю, что мы сейчас не живем в такой ситуации, когда нужно вдруг почему-то существенно увеличить секретные статьи бюджета. То, что было открыто, то и должно быть (открыто). А то, что не нужно, давно уже было закрыто. Поэтому я не совсем понимаю такое расширение секретных статей», — заметил руководитель ЦСР.

Ранее РБК со ссылкой на собственные подсчеты сообщил, что Минфин предложил нарастить секретные расходы на 680 млрд рублей, а общие расходы бюджета на 300 млрд рублей. Издание отмечало, что закрытая часть бюджетных расходов таким образом составит 3,66 трлн рублей или 4,4% ВВП, всего 22,3% от общих расходов, которые составляют 16,4 трлн рублей. Издание указывало, что в 2015 году доля засекреченных расходов составляла 20%, а в нынешнем году предполагалось, что она снизится до 18%.

Темы: Экономический кризис в России, Россия, Финансовые операции в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Министерство финансов РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.10.2016, 20:16
Ну ч удак

Он что с дуба хепнулся?
04.10.2016, 19:51
Жаль.

Жаль, что я не президент. Я бы устроил либерастам Nacht der langen Messer!
04.10.2016, 19:31
ага

ЕГО УЖЕ ОТПРАВИЛИ! Забыл? Или ПРИКИДЫВАЕШЬСЯ?
Все комментарии (17)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.