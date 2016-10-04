Кудрин раскритиковал идею увеличить закрытые расходы бюджета

Бывший глава Минфина, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин воспринял новости об увеличении объема засекреченных расходов бюджета «с удивлением», бывший чиновник не увидел причин для этого шага, сообщает РБК во вторник, 4 октября, со ссылкой на заявление экс-министра финансов.

Кудрин подчеркнул, что выступает против этой инициативы. «Но я думаю, что это не потому, что расходы добавят на какие-то секретные действия, это просто какие-то уже действующие статьи прикрывают», — отметил бывший чиновник.

«Я думаю, что мы сейчас не живем в такой ситуации, когда нужно вдруг почему-то существенно увеличить секретные статьи бюджета. То, что было открыто, то и должно быть (открыто). А то, что не нужно, давно уже было закрыто. Поэтому я не совсем понимаю такое расширение секретных статей», — заметил руководитель ЦСР.

Ранее РБК со ссылкой на собственные подсчеты сообщил, что Минфин предложил нарастить секретные расходы на 680 млрд рублей, а общие расходы бюджета на 300 млрд рублей. Издание отмечало, что закрытая часть бюджетных расходов таким образом составит 3,66 трлн рублей или 4,4% ВВП, всего 22,3% от общих расходов, которые составляют 16,4 трлн рублей. Издание указывало, что в 2015 году доля засекреченных расходов составляла 20%, а в нынешнем году предполагалось, что она снизится до 18%.