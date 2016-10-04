Минообороны заявило о подготовке Киевом провокации против офицеров РФ

Украинские спецслужбы готовят провокацию российских офицеров Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на юго-востоке Украины (СЦКК). Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

В ведомстве отметили, что данная информация получена по нескольким достоверным каналам.

По сведениям Миноороны, в ходе предстоящей ротации российского контингента СЦКК Служба безопасности Украины (СБУ) намерена задержать военнослужащих РФ скобы по обвинению в «шпионаже».

Ведомство подчеркнуло, что российские военные находятся на территории Украины на основании взаимной договоренности двух стран. В их задачи входит только оказание помощи представителям Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ в контроле прекращения боевых действий.

«Во избежание срыва дальнейшей работы СЦКК, призываем украинское руководство со всей ответственностью отнестись к данной информации и не допустить провокаций в отношении российских военнослужащих со стороны украинских спецслужб», - говорится в сообщении Минобоороны.

В начале августа в Крыму были задержаны украинские диверсанты, имевшие при себе взрывные устройства, оружие и боеприпасы и готовившие теракты на территории полуострова. Президент РФ Владимир Путин назвал попытку диверсии глупой и преступной акцией.

