Росгвардия займется «информационным противоборством», проведением дактилоскопии, а также выдачей документов, связанных с оборотом оружия и частной охранной деятельностью. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Такие полномочия прописаны в указе президента РФ «О федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации». Всего, говорится в документе, у Росгвардии будет около 100 полномочий.

Также президентский указ устанавливает, что у руководителя этой структуры может быть до семь заместителей, и закрепляет сокращенное название национальной гвардиии РФ — Росгвардия.

Росгвардия была создана указом президента РФ Владимира Путина в апреле 2016 года на базе Внутренних войск МВД, в нее войдут ОМОН и СОБР территориальных органов МВД, а также ФГУП «Охрана» (вневедомственная охрана).

Новая структура подчиняется непосредственно президенту. Возглавил Росгвардию бывший начальник охраны Владимира Путина Виктор Золотов.