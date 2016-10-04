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Росгвардия займется «информационным противоборством»

13:23 4.10.2016
Фото с сайта rusvesna.su
Фото с сайта rusvesna.su
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Росгвардия займется «информационным противоборством», проведением дактилоскопии, а также выдачей документов, связанных с оборотом оружия и частной охранной деятельностью. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Такие полномочия прописаны в указе президента РФ «О федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации». Всего, говорится в документе, у Росгвардии будет около 100 полномочий.

Также президентский указ устанавливает, что у руководителя этой структуры может быть до семь заместителей, и закрепляет сокращенное название национальной гвардиии РФ — Росгвардия.

Росгвардия была создана указом президента РФ Владимира Путина в апреле 2016 года на базе Внутренних войск МВД, в нее войдут ОМОН и СОБР территориальных органов МВД, а также ФГУП «Охрана» (вневедомственная охрана).

Новая структура подчиняется непосредственно президенту. Возглавил Росгвардию бывший начальник охраны Владимира Путина Виктор Золотов.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Информационные технологии (IT), МВД России
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Комментарии читателей
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04.10.2016, 19:48
Пардон

ошибочка вышла ... всего 20 лет беспредельничали. Ну а срок этим определил накануне Греф, назвав дату окончания запасов ресурсов в РФ. Министр энергетики поправил эти предсказания на 10 лет, но всё таки, похоже на то, что прав Греф, а не министр.
04.10.2016, 18:20
Skeptik

Так пусть садятся за компьютер
и действуют информацией
А они собираются стрелять из танков по населению
04.10.2016, 18:09
Вальтер-Трезвый

Уважаемый,позвольте не согласиться с вашими тезисами:
1.Кремлевские политтехнологи не проигрывают вчистую информационную войну Западу,хотя бы потому,что иновещание РТ и "Спутник",которые успешно противостоят в этой информационной войне Западу,являются частью кремлевской политтехнолгической контрпропаганды и пропаганды.
2.В кремлевской контрпропаганде эффективно проявляют себя руководители пресс-служб и нередко главы Минобороны и МИД РФ. Достаточно ознакомиться с их публичными пресс-релизами, заявлениями,доводимыми до мировой общественности.
3.Заслуживает высокой оценки контрпропагандистские выступления в СБ ООН заявления,выступления для иностранный прессы постпреда в ООН Чуркина.
4.Можно сказать,что нет государственной или обязательной идеологии,согласно Конституции РФ. Но идейная база есть. Она основана на российском законодательстве,международном праве и оперировании объективными фактами. 5.Сам факт поддержки Сирии политическим,военным,дипломатическим, пропагандистским путем - это четкое противостояние информационной войне Запада.
Это в части,касающейся противостояние информационной войне Запада на международном арене.
А вот в части,касающейся внутренней пропаганды власти РФ, проблемы большие.
Западная же пропаганда вкупе с рядом доморощенных либерастских СМИ России, играет на этих просчетах, ошибках власти. Правда,безуспешно. Электорат все равно голосует за ЕР,ОНФ (читай - ВВП).
Согласен с вами в том,идея социальной справедливости, правды в РФ буксует.
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