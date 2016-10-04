Меценат, подаривший квартиру белорусу Фомочкину, объяснил свой поступок

Президент группы компании «Сапсан» Сергей Шмаков объяснил, почему он решил подарить квартиру члену белорусской делегации на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро Андрею Фомочкину. Так, по словам предпринимателя, поступок белоруса, вынесшего российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2016, поразил его.

«Андрей совершил серьезный мужской брутальный поступок. Я как гражданин России не смог, будучи тоже спортсменом - сам я много раз был на подиуме, я знаю состояние души. Посмотрите на его фотографию, когда он флаг несет. Долго думали, семейный совет, с детьми советовались. Пришли к такому мнению, что это жест доброй воли лично от меня лично ему, - сказал Шмаков в эфире Радио «Комсомольская правда».

Также бизнесмен рассказал, когда он в первый раз увидел Фомочкина и почему подарил ему квартиру через официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

- Первый раз увидел его на брифинге. Даже смотрел в Яндексе, как он выглядит, чтобы не ошибиться.

- С чем связано ваше решение подарить квартиру через Марию Захарову?

- У нас есть общие знакомые. Мы не могли никак найти Андрея Фомочкина в Белоруссии. Видно, после этих событий его спрятали как-то. Обратился к хорошему знакомому – своему другу. Слушай, как быть? Он говорит: попробуй через Марию. Я ей позвонил. Она говорит: конечно, такое дело. Мы только «за». И решение, и поиски, и звонок ей. Она говорит: будет брифинг. Давайте там. Это еще лучше. И вот так срослось.