]]> ]]>
Главная В России Новости

Меценат, подаривший квартиру белорусу Фомочкину, объяснил свой поступок

07:53 4.10.2016
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Президент группы компании «Сапсан» Сергей Шмаков объяснил, почему он решил подарить квартиру члену белорусской делегации на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро Андрею Фомочкину. Так, по словам предпринимателя, поступок белоруса, вынесшего российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2016, поразил его.

«Андрей совершил серьезный мужской брутальный поступок. Я как гражданин России не смог, будучи тоже спортсменом - сам я много раз был на подиуме, я знаю состояние души. Посмотрите на его фотографию, когда он флаг несет. Долго думали, семейный совет, с детьми советовались. Пришли к такому мнению, что это жест доброй воли лично от меня лично ему, - сказал Шмаков в эфире Радио «Комсомольская правда».

Также бизнесмен рассказал, когда он в первый раз увидел Фомочкина и почему подарил ему квартиру через официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

- Первый раз увидел его на брифинге. Даже смотрел в Яндексе, как он выглядит, чтобы не ошибиться.

- С чем связано ваше решение подарить квартиру через Марию Захарову?

- У нас есть общие знакомые. Мы не могли никак найти Андрея Фомочкина в Белоруссии. Видно, после этих событий его спрятали как-то. Обратился к хорошему знакомому – своему другу. Слушай, как быть? Он говорит: попробуй через Марию. Я ей позвонил. Она говорит: конечно, такое дело. Мы только «за». И решение, и поиски, и звонок ей. Она говорит: будет брифинг. Давайте там. Это еще лучше. И вот так срослось.

Темы: Россия, Белоруссия, Паралимпийские игры и чемпионаты паралимпийцев
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.10.2016, 12:18
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Человек со спортивным складом ума является Президентом группы компании «Сапсан»? Похоже Госдеп назначил его на эту должность!
04.10.2016, 11:53
пенсионер

У этих 1%, которые владеют 86% всего национального достояния страны, такой ОГРОМНЫЙ премиальный фонд и так МАЛО успехов, что они скоро будут дарить нефте- и газоскважины на простую улыбку в свой адрес.
04.10.2016, 10:55
дану

такого не повторится)) Ценность поступка в том, что он не рассчитывал на награду, а рисковал.
Нас будут пытаться унизить везде, где только можно. Поэтому, где только можно, следует демонстрировать наличие собственного достоинства. При этом не проиграешь, в любом случае.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.