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Россия перебросила на территорию Сирии батарею С-300

19:18 4.10.2016
Фото с сайта topwar.ru
Фото с сайта topwar.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Российская батарея зенитной ракетной системы С-300 доставлена в Сирию. Об этом «Интерфаксу» рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он пояснил, что батарея будет обеспечивать безопасность с воздуха военно-морской базы в Тартусе и кораблей оперативного соединения ВМФ России, которые находятся в прибрежной зоне.

Генерал подчеркнул, что С-300 является исключительно оборонительной системой. При этом он выразил недоумение тем, что размещение комплекса в САР вызывает беспокойство у западных военных.

Ранее о переброске С-300 в Сирию сообщил телеканал Fox News. Было отмечено, что комплекс способен перехватить американские ракетные удары по территории ближневосточного государства, а также сделан акцент на отсутствии у действующих в САР террористических группировок собственной авиации.

С-300ВМ предназначена для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, баллистических ракет средней дальности, оперативно-тактических и тактических ракет, а также ряда других целей. Дальность ее действия достигает 400 километров.
 

Темы: Россия, Сирия, Военные конфликты в мире, Вооружения в России, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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04.10.2016, 20:49
Константин И.

Была информация, что С - 300, которые были у Украины в Крыму законсервируют и передадут Украине только после прекращения военных действий.
04.10.2016, 20:43
Константин И.

Этих С - 300 (по данным США ПВО С-300ВМ «Антей-2500»)у Украины не было и нет.
04.10.2016, 20:37
охотник за бакланами

Блефуют кремлевские мудрецы ,и ни при каких обстоятельствах этими комплексами не воспользуются.
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