Россия перебросила на территорию Сирии батарею С-300

Российская батарея зенитной ракетной системы С-300 доставлена в Сирию. Об этом «Интерфаксу» рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он пояснил, что батарея будет обеспечивать безопасность с воздуха военно-морской базы в Тартусе и кораблей оперативного соединения ВМФ России, которые находятся в прибрежной зоне.

Генерал подчеркнул, что С-300 является исключительно оборонительной системой. При этом он выразил недоумение тем, что размещение комплекса в САР вызывает беспокойство у западных военных.

Ранее о переброске С-300 в Сирию сообщил телеканал Fox News. Было отмечено, что комплекс способен перехватить американские ракетные удары по территории ближневосточного государства, а также сделан акцент на отсутствии у действующих в САР террористических группировок собственной авиации.

С-300ВМ предназначена для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, баллистических ракет средней дальности, оперативно-тактических и тактических ракет, а также ряда других целей. Дальность ее действия достигает 400 километров.

