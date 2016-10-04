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РФ внесла в СБ ООН заявление из-за обстрела посольства в Дамаске

21:01 4.10.2016
Виталий Чуркин. Фото с сайта politikus.ru
Виталий Чуркин. Фото с сайта politikus.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Россией подготовлен и распространен в Совете безопасности ООН проект заявления по поводу обстрела посольства в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

Он выразил надежду на то, что проект будет вскоре принят. Однако дипломаты в ООН отмечают, что принятия документа следует ожидать не ранее 17:00 по нью-йоркскому времени (в Москве будет полночь), поскольку американской делегации потребовалось дополнительное время на его изучение.

Согласно сообщению МИД РФ, российское посольство в Дамаске подверглось 3 октября минометному обстрелу с территории, контролируемой «Джебхат ан-Нусрой» (группировка запрещена в РФ). Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал, однако ей причинен материальный ущерб.

В ведомстве решительно осудили произошедшее и призвали международное сообщество скоординировать усилия по борьбе с терроризмом.
 

Темы: Россия, Военные конфликты в мире, Посольства и консульства в мире, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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05.10.2016, 03:14
Евгений В

Все, как обычно. То ли еще будет?
В Сирии была самая настоящая гражданская война, с одной стороны сторонники Асада, с другой его противники. Поводом для гражданской войны была какая то серьезная внутренняя причина, как и на Украине. РФ приняла участие на стороне Асада, США на противоположной стороне. А вообще все дело в нефти, которой богата Смрия. А все заявления, как США, так и РФ по поводу событий....
05.10.2016, 02:40
Д

Разместить 2 полка нацгвардии перед фасадом, и пусть попробуют.
04.10.2016, 23:37
прежде

Прежде чем рассуждать про дальнобойность минометов можно было бы узнать из любого поисковика, что на планете Земля есть страна Сирия, в которой идет война, в этой стране есть город Дамаск и восточная часть этого города и пригороды захвачены террористами, обстреливающими мирные кварталы.
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