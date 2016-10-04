РФ внесла в СБ ООН заявление из-за обстрела посольства в Дамаске

Россией подготовлен и распространен в Совете безопасности ООН проект заявления по поводу обстрела посольства в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

Он выразил надежду на то, что проект будет вскоре принят. Однако дипломаты в ООН отмечают, что принятия документа следует ожидать не ранее 17:00 по нью-йоркскому времени (в Москве будет полночь), поскольку американской делегации потребовалось дополнительное время на его изучение.

Согласно сообщению МИД РФ, российское посольство в Дамаске подверглось 3 октября минометному обстрелу с территории, контролируемой «Джебхат ан-Нусрой» (группировка запрещена в РФ). Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал, однако ей причинен материальный ущерб.

В ведомстве решительно осудили произошедшее и призвали международное сообщество скоординировать усилия по борьбе с терроризмом.

