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В Госдуму прошли 17 депутатов с нулевым доходом

10:34 5.10.2016
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуму попали 17 депутатов, которые за 2015 год заработали ноль рублей. Об этом свидетельствуют данные их деклараций, изученные РБК.

14 из депутатов с нулевым доходом баллотировались от «Единой России» (все — по одномандатным округам). У одного из них — Абдулгамида Эмиргамзаева — на счету при этом хранится около 12 миллионов рублей.

От ЛДПР избрался один депутат с нулевым доходом, по совместительству самый молодой депутат текущего созыва Василий Власов 1995 года рождения. Еще двое депутатов, заработавших ноль рублей, были выдвинуты «Справедливой Россией».

В целом, доход ниже прожиточного минимума задекларировали 22 депутата.

Самым богатым депутатом седьмого созыва Госдумы стал единорос Андрей Палкин из Архангельской области, впервые избравшийся в федеральный парламент. Его доход составил 1,5 миллиарда рублей. В собственности единороса, занимающегося строительством, обнаружилось 59 квартир.

Впрочем, случай Палкина можно считать неким думским казусом. Как депутат областной Думы в апреле этого года он задекларировал более скромный доход — 483 млн руб. за 2015 год. Как пояснил ранее Палкин местным журналистам, 1,5 млрд руб. — это «общий валовый оборот возглавляемого им холдинга», а 483 млн — это его личный доход. 

Выборы в Госдуму состоялись 18 сентября. Подавляющее большинство мест получила «Единая Россия». Кроме того, по партийным спискам прошли КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Еще по одному депутату по одномандатным округам провели «Родина» и «Гражданская платформа».

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Государственная Дума РФ, Партия «Единая Россия», Партия КПРФ, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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05.10.2016, 13:54
Ж

И что эти тунеядцы нам закон о тунеядстве будут придумывать?
05.10.2016, 13:36
SL

Не каждый вор едино рос, каждый едино рос вор!!!
05.10.2016, 13:05
Читатель

Это значит только одно. За текущий год данные господа заплатили О (ноль) налогов. Зато сейчас будут пилить бюджет. В который они внесли 0 руб. О коп.
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