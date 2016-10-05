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Вячеслава Володина избрали спикером Госдумы

16:21 5.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Бывший первый заместитель главы администрации президента России Владимира Путина 52-летний Вячеслав Володин избран спикером Госдумы седьмого созыва.

В ходе голосования в нижней палате Федерального Собрания кандидатуру Володина, выдвинутую имеющей большинство в Госдуме фракцией «Единая Россия», поддержали 404 депутата, сообщило в среду, 5 октября, РИА Новости. За кандидатуру Дмитрия Новикова, предложенную фракцией КПРФ, проголосовали 40 депутатов.

В своем выступлении перед голосованием Володин заявил, что Госдума в обязательном порядке должна быть местом для дискуссий и диалога. Он назвал необходимым обеспечить в Госдуме возможность всем депутатам влиять на принятие решений.

Кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы предложил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских партий по итогам выборов в Госдуму, которые состоялись 18 сентября 2016 года.

На своем первом пленарном заседании 5 сентября Госдума 7-го созыва избрала двух первых вице-спикеров палаты. Ими стали Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ). Они же были первыми зампредами Госдумы шестого созыва.

Были избраны также шесть вице-спикеров Госдумы. Это четыре члена фракции «Единая Россия» (Сергей Неверов, Владимир Васильев, Ирина Яровая, Петр Толстой) и по одному депутату от ЛДПР (Игорь Лебедев) и «Справедливой России» (Ольга Епифанова). 

По результатам прошедших 18 сентября выборов «Единая Россия» получила 343 мандата в парламенте, КПРФ — 42, у ЛДПР — 39 и «Справедливой России» — 23. В Госдуму также прошел представитель партии «Родина» и Гражданская платформа». 

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Россия, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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05.10.2016, 19:41
Алексий

Как символично. 404 голоса, т.е ошибка 404.
05.10.2016, 19:00
Крутой

Человек с нестандартной внешностью. Честолюбив. Не терпит возражений. Педантично выполняет указания руководства. Нарышкин был интереснее.
05.10.2016, 18:53
Skeptik

Волкодав - преступник
За фальсификацию под суд
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