Глава МВД перечислил самые коррумпированные сферы в России

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе заседания президиума Совета по противодействию коррупции назвал наиболее коррумпированные сферы в стране.

По его словам, более всего подвержены криминальным посягательствам сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, строительство, в том числе жилищное, а также содержание автомобильных дорог, здравоохранение, образование, наука и культура, сообщает пресс-служба Кремля.

Министр также рассказал о работе органов внутренних дел по борьбе с нецелевым расходованием и хищением бюджетных денежных средств. Участники заседания пути улучшения системы профилактики коррупции. При этом особое внимание было уделено теме возмещения ущерба.

Ранее президент России Владимир Путин поручил пресекать попытки дачи взяток отечественным чиновникам на территории иностранных государств, усовершенствовать механизм по изъятию в пользу государства имущества и активов коррупционеров. Кроме того, он утвердил национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы.

