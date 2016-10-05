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Глава МВД перечислил самые коррумпированные сферы в России

21:32 5.10.2016
Владимир Колокольцев. Фото с сайта мвд.рф
Владимир Колокольцев. Фото с сайта мвд.рф
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе заседания президиума Совета по противодействию коррупции назвал наиболее коррумпированные сферы в стране.

По его словам, более всего подвержены криминальным посягательствам сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, строительство, в том числе жилищное, а также содержание автомобильных дорог, здравоохранение, образование, наука и культура, сообщает пресс-служба Кремля.

Министр также рассказал о работе органов внутренних дел по борьбе с нецелевым расходованием и хищением бюджетных денежных средств. Участники заседания пути улучшения системы профилактики коррупции. При этом особое внимание было уделено теме возмещения ущерба.

Ранее президент России Владимир Путин поручил пресекать попытки дачи взяток отечественным чиновникам на территории иностранных государств, усовершенствовать механизм по изъятию в пользу государства имущества и активов коррупционеров. Кроме того, он утвердил национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы.
 

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, МВД России
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Комментарии читателей
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06.10.2016, 02:34
однозначно

А, ведь мог бы сказать кратко и точно-власть!
05.10.2016, 22:58
духу-то хватит ли наконец?

"Перечислил..." - и вроде как решил проблему коррупции? Не констатировать надо давно и всем известное безобразие, а бескомпромиссно искоренять его, будучи наделенным правом на это!
05.10.2016, 22:45
Всё решает только Суд

Злопыхатели ошибаются - МВД это не сфера. Это вообще не геометрическая фигура.
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