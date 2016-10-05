РФ приостановила соглашение с США по сотрудничеству в ядерной сфере

Россия приостановила действие соглашения с США о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

В справку к документу отмечается, что причиной тому стали действия, предпринятые Штатами в связи с введением санкций против России. Они непосредственно затронули направления сотрудничества, предусмотренные соглашением.

«Регулярное продление США санкций против России, в число которых входит и приостановление российско-американского сотрудничества в области атомной энергетики, требует принятия контрмер в отношении американской стороны», - говорится в сообщении. При этом добавляется, что российская сторона будет сохранять возможность возобновления сотрудничества, «когда это будет оправдано с точки зрения общего контекста отношений с США».

Указанное российско-американское соглашение было подписано в Вене 16 сентября. Однако уже в апреле 2014 года американская сторона уведомила госкорпорацию «Росатом» о приостановке сотрудничества в области атомной энергетики в связи с событиями на Украине.

