Кабмин предложил усилить защиту свидетелей и потерпевших

Правительство подготовило законопроекты, направленные на совершенствование системы государственной защиты потерпевших, свидетелей и других участников уголовных процессов. Они уже внесены в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.

В сообщении говорится, что сейчас меры безопасности начинают применяться только после того, как защищаемое лицо подаст соответствующее заявление. Эта норма не учитывает те ситуации, когда существует реальная угроза безопасности этого лица, считают в правительстве.

Новый законопроект предлагает определить порядок защиты лица, «физическое состояние которого не позволяет выразить свое согласие на их применение, при наличии данных об угрозе его безопасности». Также предлагается увеличить сроки проверки фактов, изложенных в заявлении о применении мер безопасности, и обязать органы, обеспечивающие безопасность, участвовать в такой проверке.

Кабмин также предлагает расширить круг лиц, подлежащих госзащите, включив военнослужавших, участвовавших в операциях против вооруженных преступников, боевиков и террористов, а также военнослужащих внешней разведки.

«Реализация законопроектов будет способствовать повышению эффективности применения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти мер безопасности, применяемых в отношении защищаемых лиц», — говорится в сообщении.