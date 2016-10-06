Вместе с повышением цен на сигареты на рынок придет новая волна контрафакта

Средняя стоимость пачки сигарет в России может в 2017 году вырасти на 20 рублей. Это произойдет, если будет принята предложенная Минфином дополнительная индексация акцизов на табак на 10%.

В компании JTI, крупнейшем в России производителе сигарет, уверены, что это создаст стимулы для роста нелегального табачного рынка. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил в эфире Радио «Комсомольская правда», что количество контрафакта обязательно вырастет.

«А оно [количество контрафакта - ред.] все время увеличивается. При каждом повышении розничной цены из-за акцизов, естественно. Ведь еще есть причина – курсовое изменение, поскольку продукция в основном производится из импортного сырья, это тоже влияет», – пояснил Максим Королев.

Также он добавил, что пока делать прогнозы по количеству контрафакта достаточно проблематично.

«Прогнозировать очень сложно, потому что это зависит от массы фактов. В последние годы преобладающим поставщиком, например, были соседи – белорусские государственные производители. Как у них будет курсовая ситуация по рублю, как у них будет с налоговой ситуацией – это вне нашего влияния», — отметил Королев.

Напомним, Минфин предлагает проиндексировать в 2017-2019 годах акцизы на табак дополнительно на 10%, что позволит получить 243 миллиарда рублей дополнительных доходов в бюджет.