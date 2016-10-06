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Вместе с повышением цен на сигареты на рынок придет новая волна контрафакта

09:03 6.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Средняя стоимость пачки сигарет в России может в 2017 году вырасти на 20 рублей. Это произойдет, если будет принята предложенная Минфином дополнительная индексация акцизов на табак на 10%.

В компании JTI, крупнейшем в России производителе сигарет, уверены, что это создаст стимулы для роста нелегального табачного рынка. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил в эфире Радио «Комсомольская правда», что количество контрафакта обязательно вырастет.

«А оно [количество контрафакта - ред.] все время увеличивается. При каждом повышении розничной цены из-за акцизов, естественно. Ведь еще есть причина – курсовое изменение, поскольку продукция в основном производится из импортного сырья, это тоже влияет», – пояснил Максим Королев.

Также он добавил, что пока делать прогнозы по количеству контрафакта достаточно проблематично.

«Прогнозировать очень сложно, потому что это зависит от массы фактов. В последние годы преобладающим поставщиком, например, были соседи – белорусские государственные производители. Как у них будет курсовая ситуация по рублю, как у них будет с налоговой ситуацией – это вне нашего влияния», — отметил Королев.

Напомним, Минфин предлагает проиндексировать в 2017-2019 годах акцизы на табак дополнительно на 10%, что позволит получить 243 миллиарда рублей дополнительных доходов в бюджет.

Темы: Россия, Акцизы и пошлины , Табачная промышленность, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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06.10.2016, 10:43
Евгений В

Плохую и "хорошую" водку народ заменил наипрекраснейшим и менее ядовитым самогоном. Так что спасибо за повышение цен, которое толкнул народ на старый проверенный путь. Сейчас народ начинает решать, и уверен, правильное решение будет найдено, в отношение табака. В современных сигаретах (курю, практически, только на рыбалке) подозреваю, что есть какие то химические добавки, усиливающие тягу к курению. Раньше, там сигарет пять-шесть, сейчас пачки не хватает. Надо переходить на традиционный табачок - самосад, махорку.
Кстати курение на Руси внедрил насильно знаменитый Петр 1, а наркотики, в широком масштабе, это уже современная воровская элита.
06.10.2016, 10:30
Ха

А сейчас наркомафия начнет запугивать власть, "контрафаксами" и страшными последствиями повышения цен, "снижениями" поступлений в бюджет и прочими кошмарами связанными со ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ населения. Кто кто а они то знают, что алкоголь, табак и другие наркотики в первую очередь средство управления общественными процессами и средство снижения рождаемости а потом уже источник их сверхприбылей на человеческом горе.
06.10.2016, 09:34
Я только трубочку курил с турецким горьким табачком.

А выращивание самосада будет приравниваться к производству наркотиков. или самогоноварению? Государство хочет, чтобы народ вспомнил кисеты и самокрутки? Благо, бумаги хватает...
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