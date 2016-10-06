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Российские ЗРК будут сбивать любые неопознанные объекты в Сирии

18:21 6.10.2016
Фото с сайта topwar.ru
Фото с сайта topwar.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Любые удары по территории, контролируемой властями Сирии, создадут угрозы для российских военнослужащих. В связи с этим зенитные ракетные системы С-300 и С-400, осуществляющие прикрытие российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, будут сбивать любые неопознанные объекты. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

«Следует реально осознавать, что у боевых расчетов российских комплексов ПВО вряд ли будет время на выяснение по «прямой линии» точной программы полета ракет и принадлежности их носителей. А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-невидимок могут столкнуться с разочаровывающей реальностью», - цитирует его агентство.

Представитель ведомства также добавил, что радиус действия указанных ракетных систем «может стать сюрпризом» для неопознанных летающих объектов.

Генерал отметил, что сообщения в западных СМИ об обсуждении в Вашингтоне вопроса о возможных ударах по позициям правительственной армии Сирии могут быть прологом реальных действий. В связи с этим он порекомендовал американским военным просчитывать последствия подобных действий, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минобороны направило в Сирию батарею С-300. При этом в ведомстве подчеркнули, что С-300 – исключительно оборонительная система и ее размещение в САР не представляет ни для кого угрозы.
 

Темы: Россия, Военные конфликты в мире, Вооружения в России, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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