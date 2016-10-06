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В Госдуме предложили снизить зарплаты депутатов до 35 тысяч рублей

21:55 6.10.2016
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, в котором предлагается установить зарплаты членов верхней и нижней палат парламента на уровне средних по стране. Документ опубликован на сайте Думы.

Авторами проекта выступили ряд депутатов фракции «Справедливая Россия». В пояснительной записке к документу они указали, что в текущем году средняя зарплата по стране составила 35 тысяч рублей.

Помимо снижения зарплаты они предложили лишить сенаторов и парламентариев ряда «необоснованных привилегий» по медицинскому, санитарно-курортному, пенсионному и бытовому обеспечению. Депутаты указали, что их инициатива будет способствовать сокращению расходов федерального бюджета.

В настоящее время зарплаты российских парламентариев устанавливаются законом о статусе члена Совфеда и депутата Госдумы. Она составляет 360 тысяч рублей в месяц.

 

Темы: Россия, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Партия «Справедливая Россия», Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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07.10.2016, 04:25
номинант

... снизить зарплаты депутатов ...

Неплохо бы сначала с народом посоветоваться, прежде чем предлагать такие непопулярные законы.
07.10.2016, 03:47
Ник16

Давно пора это сделать. Тогда в депутаты будут идти не по причине получения высоких зарплат, положения, привилегий, откатов, а по идейным соображениям. Вспомните фильм "Коммунист" где главную роль играл Урбанский - по сюжету погибает за идею. Очень сомневаюсь, что кто-либо из депутатов за идею может пожертвовать соей жизнью. Святых там нет.
И вообще, не плохо бы депутатских отпрысков пропустить через сирийскую бойню. Интересно, найдётся хоть один депутат, который своего отпрыска отправит добровольно сражаться за правое дело в Сирию?
07.10.2016, 01:48
тиль

Будут держать руку на пульсе страны!
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