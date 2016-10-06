В Госдуме предложили снизить зарплаты депутатов до 35 тысяч рублей

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, в котором предлагается установить зарплаты членов верхней и нижней палат парламента на уровне средних по стране. Документ опубликован на сайте Думы.

Авторами проекта выступили ряд депутатов фракции «Справедливая Россия». В пояснительной записке к документу они указали, что в текущем году средняя зарплата по стране составила 35 тысяч рублей.

Помимо снижения зарплаты они предложили лишить сенаторов и парламентариев ряда «необоснованных привилегий» по медицинскому, санитарно-курортному, пенсионному и бытовому обеспечению. Депутаты указали, что их инициатива будет способствовать сокращению расходов федерального бюджета.

В настоящее время зарплаты российских парламентариев устанавливаются законом о статусе члена Совфеда и депутата Госдумы. Она составляет 360 тысяч рублей в месяц.