Командующим ВДВ России назначен генерал Андрей Сердюков

Новым командующим Воздушно-десантными войсками России 6 октября назначен генерал-полковник Андрей Сердюков, передает «РИА Новости» ссслыкой на источник в российском военном ведомстве.

В ближайшее время Сердюков получит штандарт командующего и будет представлен личному составу.

Сердюков командовал общевойсковой армией Восточного военного округа (ВВО) с января 2011 года. В феврале 2013 года он был переведен в Южный военный округ, в октябре того же года был назначен в округе на должность начальника штаба и первого заместителя командующего ЮВО. Отметим, генерал Сердюков возглавил и реализовал специальную операцию в Крыму весной 2014 года, уровень организации и проработку деталей которой высоко оценили военные аналитики всего мира.

Должность командующего ВДВ ранее, с мая 2009 года, занимал генерал-полковник Владимир Шаманов.

Владимир Шаманов был избран в качестве депутата Госдумы седьмого созыва. Позже президиумом генерального совета партии «Единая Россия» он был выдвинут кандидатом на должность руководителя комитета по обороне. Накануне, 5 октября, Государственная дума на первом пленарном заседании утвердила Шаманова в этой должности.