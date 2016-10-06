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Командующим ВДВ России назначен генерал Андрей Сердюков

14:47 6.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Новым командующим Воздушно-десантными войсками России 6 октября назначен генерал-полковник Андрей Сердюков, передает «РИА Новости» ссслыкой на источник в российском военном ведомстве.

В ближайшее время Сердюков получит штандарт командующего и будет представлен личному составу.

Сердюков командовал общевойсковой армией Восточного военного округа (ВВО) с января 2011 года. В феврале 2013 года он был переведен в Южный военный округ, в октябре того же года был назначен в округе на должность начальника штаба и первого заместителя командующего ЮВО. Отметим, генерал Сердюков возглавил и реализовал специальную операцию в Крыму весной 2014 года, уровень организации и проработку деталей которой высоко оценили военные аналитики всего мира.

Должность командующего ВДВ ранее, с мая 2009 года, занимал генерал-полковник Владимир Шаманов.

Владимир Шаманов был избран в качестве депутата Госдумы седьмого созыва. Позже президиумом генерального совета партии «Единая Россия» он был выдвинут кандидатом на должность руководителя комитета по обороне. Накануне, 5 октября, Государственная дума на первом пленарном заседании утвердила Шаманова в этой должности.

Темы: Россия, Военная авиация РФ, Воздушно-десантные войска РФ
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Комментарии читателей
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06.10.2016, 17:39
РусскийЧеловек

Хороший способ НЛП по стиранию негативных воспоминаний у народа. Сначала нашли нормальных людей, с хорошей репутацией, потом назначают их на высокие должности, пишут им правильные речи и ВУАЛЯ! Теперь Васильева - мать благодетельница и заступница всех учителей, а Сердюков - отец родной для всех ВДВ!
06.10.2016, 17:12
старый кубаноид

Васильева, в адьютантах будет или начштаба?
06.10.2016, 16:46
А как,

прости Господи, судьи в Гааге оценивают юридическую правомерность передачи Хрущёвым Крыма Украине? А? Вообще-то, вся история последних трёхсот лет говорит лишь о том, "что русскому хорошо, то Гааге - смерть" и наоборот. Вы бы, доктор, нажали бы на капу и переместились туда, где вам и место, i.e. в Гаагу - поближе к общечеловекам и той орде, под которую они с удовольствием ложатся...
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