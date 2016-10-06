Правительство перестанет регулировать цены на дешевые лекарства

Правительство решило отказаться от регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), производимые российским компаниями. Об этом, сообщает РБК, говорится в письме, направленном вице-премьером Аркадием Дворковичем президенту РФ Владимиру Путину.

Речь идет о лекарствах стоимостью до 50 рублей, например, аспирине, аскорбиновой кислоте, глицине, панкреатине и ибупрофене.

В письме Дворкович сообщает, что правительство разрабатывает проект постановления, которое позволит фармацевтическим компаниям не согласовывать с Минздравом и ФАС цену недорогих лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП. Производителей таких препаратов планируется поддержать субсидиями, правила предоставления которых еще предстоит разработать.

Новый порядок ценообразования недорогих препаратов должны вступить в силу до 1 января 2017 года, говорится в письме Дворковича.

«50% препаратов из перечня ЖНВЛП, которые мы выпускаем, нерентабельны из-за ценообразования, которое устанавливает государство», — сообщил РБК гендиректор ОАО «Дальхимфарм» Юрий Швец. Он надеется, что правительство предоставит возможность повысить цены на самые убыточные медикаменты в ближайшее время.

В марте 2016 года «Коммерсант» сообщал, что Минпромторг направил в правительство предложение об отказе от регулирования цен на недорогие лекарства из списка жизненно важных. Ведомство указывало, что из-за нерентабельности таких препаратов фармацевтические компании массово отказываются от их производства. Минпромторг также предлагал поддержать производителей недорогих лекарств субсидиями.