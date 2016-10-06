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Правительство перестанет регулировать цены на дешевые лекарства

10:04 6.10.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Правительство решило отказаться от регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), производимые российским компаниями. Об этом, сообщает РБК, говорится в письме, направленном вице-премьером Аркадием Дворковичем президенту РФ Владимиру Путину.

Речь идет о лекарствах стоимостью до 50 рублей, например, аспирине, аскорбиновой кислоте, глицине, панкреатине и ибупрофене.

В письме Дворкович сообщает, что правительство разрабатывает проект постановления, которое позволит фармацевтическим компаниям не согласовывать с Минздравом и ФАС цену недорогих лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП. Производителей таких препаратов планируется поддержать субсидиями, правила предоставления которых еще предстоит разработать.

Новый порядок ценообразования недорогих препаратов должны вступить в силу до 1 января 2017 года, говорится в письме Дворковича.

«50% препаратов из перечня ЖНВЛП, которые мы выпускаем, нерентабельны из-за ценообразования, которое устанавливает государство», — сообщил РБК гендиректор ОАО «Дальхимфарм» Юрий Швец. Он надеется, что правительство предоставит возможность повысить цены на самые убыточные медикаменты в ближайшее время.

В марте 2016 года «Коммерсант» сообщал, что Минпромторг направил в правительство предложение об отказе от регулирования цен на недорогие лекарства из списка жизненно важных. Ведомство указывало, что из-за нерентабельности таких препаратов фармацевтические компании массово отказываются от их производства. Минпромторг также предлагал поддержать производителей недорогих лекарств субсидиями. 

Темы: Россия, Здравоохранение и медицина в России, Лекарственное обеспечение в России
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Комментарии читателей
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06.10.2016, 12:01
ВОЛК

Есть предложение: избавиться от населения России и всю землю сдать в аренду, а деньги будет собирать госдума и правительство.
06.10.2016, 11:59
зато автомобистов будут контролировать

Правительство РФ предлагает с 2020 года встраивать во все новые автомобили устройства, которые будут фиксировать, сохранять и отправлять параметры передвижения транспортного средства по сигналам ГЛОНАСС, сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Рогозина.
По данным издания, предложение сформировать «Единую государственную среду передачи навигационной информации, получаемой от тахографов и иных технических устройств с измерительными функциями» (ЕГСНИ) сформулировал заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов. Эта идея наша поддержку в правительстве, и в результате Минпромторгу, Минтрансу, Минэку, Минкомсвязи и госкомпании АО «ГЛОНАСС» поручили в кратчайшие сроки подготовить и представить план мероприятий по формированию ЕГСНИ.
Базовой инфраструктурой для нее станет система ЭРА-ГЛОНАСС, терминалы которой в любом случае обязательны к установке на все новые автомобили, выпускаемые с начала 2020 года (это предусмотрено техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза).
В Минэкономразвития и Минкомсвязи комментировать идею создания ЕГСНИ отказались, сославшись на то, что это поручение будет исполнять Минпромторг. В пресс-службе Минпромторга и в АО "ГЛОНАСС" также отказались комментировать ситуацию.
06.10.2016, 11:32
К

Цинично

Шаг 1 - Правительство потребовало от фармакологических компаний снизить цены

Шаг 2 - Правительство перестанет регулировать цены на дешевые лекарства
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