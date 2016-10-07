Отставку Евгения Зиничева объяснили «огромными проблемами с публичностью»

Одной из причин отставки исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Евгения Зиничева стало то, что у него «были огромные проблемы с публичностью, он ее избегал». Об этом РБК рассказал источник, близкий к Кремлю.

Источники, близкие к администрации президента РФ и руководству ФСБ, также рассказали, что Зиничев «не нашел себя в губернаторской работе». Кроме того, они подтвердили, что на решение об отставке губернатора повлияли его семейные обстоятельства.

Собеседник, близкий к руководству ФСБ, сообщает, что Зиничев теперь «может вернуться в госбезопасность».

На посту исполняющего обязанности губернатора Евгений Зиничев только один раз общался с журналистами. На своем первом официальном мероприятии он потратил на беседу с прессой 49 секунд.

Издание «Новый Калининград» сообщает, что Зиничев провел всего несколько заседаний правительства области, в последний раз — 30 августа. На публике Зиничева в последний раз видели 18 сентября, когда он голосовал на выборах.

Зиничев ушел в отставку с поста исполняющего обязанности губернатора Калининградской области 6 октября. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Зиничев попросил перевести его в Москву по семейным обстоятельствам. Зиничев возглавлял Калининградскую область немногим более двух месяцев, он был назначен на эту должность 28 июля 2016 года.

Зиничев в 2015–2016 годах возглавлял управление ФСБ по Калининградской области, а до этого работал в службе безопасности президента России.