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Отставку Евгения Зиничева объяснили «огромными проблемами с публичностью»

10:44 7.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Одной из причин отставки исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Евгения Зиничева стало то, что у него «были огромные проблемы с публичностью, он ее избегал». Об этом РБК рассказал источник, близкий к Кремлю.

Источники, близкие к администрации президента РФ и руководству ФСБ, также рассказали, что Зиничев «не нашел себя в губернаторской работе». Кроме того, они подтвердили, что на решение об отставке губернатора повлияли его семейные обстоятельства.

Собеседник, близкий к руководству ФСБ, сообщает, что Зиничев теперь «может вернуться в госбезопасность».

На посту исполняющего обязанности губернатора Евгений Зиничев только один раз общался с журналистами. На своем первом официальном мероприятии он потратил на беседу с прессой 49 секунд.

Издание «Новый Калининград» сообщает, что Зиничев провел всего несколько заседаний правительства области, в последний раз — 30 августа. На публике Зиничева в последний раз видели 18 сентября, когда он голосовал на выборах.

Зиничев ушел в отставку с поста исполняющего обязанности губернатора Калининградской области 6 октября. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Зиничев попросил перевести его в Москву по семейным обстоятельствам. Зиничев возглавлял Калининградскую область немногим более двух месяцев, он был назначен на эту должность 28 июля 2016 года.

Зиничев в 2015–2016 годах возглавлял управление ФСБ по Калининградской области, а до этого работал в службе безопасности президента России.

Темы: Россия, Калининград, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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07.10.2016, 11:27
11;27

Такие люди умеют работать =из под тишка=
07.10.2016, 11:12
Петр

Личные дела в Москве оказались важнее государственных...
07.10.2016, 11:07
Ха

Обычно при таких проблемах вручают путевку либо на почетную пенсию либо на Калыму.
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