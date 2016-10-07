Медведев объявил замечание замминистра культуры Аристархову

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил замечание первому заместителю министра культуры Владимиру Аристархову. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 59 федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» объявить замечание первому заместителю министра культуры Российской Федерации Аристархову Владимиру Владимировичу», — говорится в сообщении.

Указанная в документе статья описывает взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

В мае 2016 года несколько депутатов Госдумы направил запрос в Генпрокуратуру и СКР с просьбой проверить работу Владимира Аристархова и его брата Андрея Аристархова на предмет возможного конфликта интересов, сообщал РБК. Причиной обращения стало то, что компания брата замминистра ОАО «Реставрационные компании» выиграла ряд тендеров у Минкульта на ремонт исторических зданий. В июле Андрей Аристархов покинул свой пост.

Сам замминистра связал проводящиеся проверки с давлением на министерство. Позднее он сообщил, что правоохранительные органы не выявили никаких нарушений, уточняет РИА Новости.

Аристархов стал не первым чиновником из Минкульта, привлекшим внимание правоохранительных органов. В марте 2016 года ФСБ возбудила уголовное дело в отношении ряда руководителей Министерства культуры и предпринимателей, подозреваемых в хищении госсредств, выделенных на реставрационные работы на объектах культурного наследия, в том числе Новодевичьего монастыря. В рамках следственных действий был задержан замминистра культуры Григорий Пирумов.