Минобороны РФ занялось вопросом военного присутствия «на дальних подступах»

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что военное ведомство занимается вопросом восстановления российского военного присутствия «на дальних подступах». Как сообщает «Интерфакс», таким образом Панков ответил на вопрос, не собирается ли Россия вновь открыть военные базы на Кубе и во Вьетнаме.

«Вопрос очень правильный. Действительно, сейчас идет очень спокойное переосмысление тех решений, которые когда-то были приняты. Что касается нашего присутствия на дальних подступах, то мы этой работой занимаемся. Я бы так отметил, может быть, без лишней детализации. Мы видим эту проблему», — сказал Панков.

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что национальным интересам России «отвечало бы восстановление ранее закрытых военных баз в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке».

На заседании 7 октября Госдума РФ рассмотрит вопрос о ратификации договора, который предусматривает бессрочное размещение российской авиационной группы в Сирии. Комитет по международным делам Госдумы уже одобрил это соглашение.

Российские военные базы на Кубе и во Вьетнаме были закрыты в 2002 году. Базу Камрань во Вьетнаме советские и затем российские войска использовали с 1979 года. На Кубе СССР построил радиоэлектронный центр в Лурдесе рядом с Гаваной, он работал с 1967 года.