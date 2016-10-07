В РПЦ увидели пропаганду суицида в произведениях Шекспира, Чехова, Толстого

Школьная программа по литературе подверглась критике представителей РПЦ.

Как пишет Агентство городских новостей «Москва» руководитель Патриаршего центра кризисной психологии Михаил Хасьминский заявил, что школьники изучают большое количество произведений, которые пропагандируют самоубийства.

В качестве примеров он привел «Анну Каренину» Толстого, «Ромео и Джульетту» и «Гамлета» Шекспира, «Бедную Лизу» Карамзина, «Бесприданницу» и «Грозу» Островского, «Чайку» Чехова и даже «На дне» Горького.

По словам Хасьминского «Бедная Лиза» спровоцировала волну подражательных суицидов после ее публикации, а «Ромео и Джульетта» являются чистой воды романтизацией самостоятельного ухода из жизни.

«А мы потом спрашиваем, почему дети нормально относятся к суициду — они пишут сочинения про это. Если бы во время их изучения детям говорили что-то антисуицидальное, это было бы правильно», - добавил представитель РПЦ.

Такой подход в Российской академии образования (РАО) назвали «кощунственной», сообщается на сайте «Говорит Москва». По словам профессора РАО, доктора педагогических наук Евгения Вяземского, тематика данных произведений гораздо глубже, чем «просто пропаганда чего бы то ни было». «Классика есть классика, мировой канон литературы, в котором есть разные грани. Любое произведение очень многогранно, тем более классическое», - добавил Вяземский.

Ранее президент РАО Людмила Вербицкая заявила, что школьников надо избавить от изучения романа «Война и мир», а также некоторых произведений Достоевского, так как это глубокие философские произведения, с серьезными рассуждениями на разные темы и ребенок не может понять всей их глубины. Одновременно она высказалась о необходимости включения в программу изучение Библии.