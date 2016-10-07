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В РПЦ увидели пропаганду суицида в произведениях Шекспира, Чехова, Толстого

09:58 7.10.2016
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Школьная программа по литературе подверглась критике представителей РПЦ.

Как пишет Агентство городских новостей «Москва» руководитель Патриаршего центра кризисной психологии Михаил Хасьминский заявил, что школьники изучают большое количество произведений, которые пропагандируют самоубийства.

В качестве примеров он привел «Анну Каренину» Толстого, «Ромео и Джульетту» и «Гамлета» Шекспира, «Бедную Лизу» Карамзина, «Бесприданницу» и «Грозу» Островского, «Чайку» Чехова и даже «На дне» Горького.

По словам Хасьминского «Бедная Лиза» спровоцировала волну подражательных суицидов после ее публикации, а «Ромео и Джульетта» являются чистой воды романтизацией самостоятельного ухода из жизни.

«А мы потом спрашиваем, почему дети нормально относятся к суициду — они пишут сочинения про это. Если бы во время их изучения детям говорили что-то антисуицидальное, это было бы правильно», - добавил представитель РПЦ.

Такой подход в Российской академии образования (РАО) назвали «кощунственной», сообщается на сайте «Говорит Москва». По словам профессора РАО, доктора педагогических наук Евгения Вяземского, тематика данных произведений гораздо глубже, чем «просто пропаганда чего бы то ни было». «Классика есть классика, мировой канон литературы, в котором есть разные грани. Любое произведение очень многогранно, тем более классическое», - добавил Вяземский.

Ранее президент РАО Людмила Вербицкая заявила, что школьников надо избавить от изучения романа «Война и мир», а также некоторых произведений Достоевского, так как это глубокие философские произведения, с серьезными рассуждениями на разные темы и ребенок не может понять всей их глубины. Одновременно она высказалась о необходимости включения в программу изучение Библии. 

Темы: Культура и искусство в России, Литература в России, Проблемы культуры в России, Образование в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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07.10.2016, 11:37
И ещё

В "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЕ" НЕТ "СУИЦИДА"! Так, для справки! А у Толстого Аннушка каренина СУИЦИДИЛАСЬ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ОНА БЫЛА СИМВОЛОМ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И РАСТЛЕННОСТИ! МАКЛ ХАСЬминский (ОТ СЛОВА ХАСИД), видимо, СРАВНИВАЕТ аннушку с СОБОЙ! Как же эти ЧАПЛИНЫ, ГУНДЯИ И ХАСИнские ВЕКСЕЛЬБЕРГОВИЧИ ГОППТРОПЫ НЕНАВИДЯТ ВСЁ МОРАЛЬНОЕ, ЧИСТОЕ И РУССКОЕ!
07.10.2016, 11:33
такс

Интересно когда книги жечь начнут
07.10.2016, 11:31
*

Классику надо уметь читать и понимать. А по всему видать что РПЦ это не дано. Мракобесие оно и есть мракобесие.
Они и в сказке= Колобок= увидят пропоганду насилия.
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