Госдума ратифицировала соглашение о присутствии в САР авиагруппы РФ

Депутаты Госдумы седьмого созыва единогласно проголосовали за ратификацию соглашения о бессрочном размещении российской авиагруппы в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение было подписано сторонами еще в прошлом году, а 9 августа текущего года внесено президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение нижней палат парламента.

В соответствии с документом, авиагруппа базируется на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия. Ее личный состав определяется российской стороной. Вооружение, боеприпасы, оборудование, необходимое авиагруппе для выполнения ее задач, при ввозе в Сирию не облагается сборами и пошлинами. Личный состав не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами САР. Кроме того, российские военнослужащие и члены их семей получают дипстатус.

Аэродром Хмеймим предоставляется российской авиагруппе в пользование на безвозмездной основе. Соглашение заключено на бессрочный период.

Москва отмечает, что присутствие российской авиагруппы в Сирии соответствует целям поддержания мира и стабильности в регионе, борьбы с международным терроризмом и содействия диалогу между враждующими сторонами в САР. В Минобороны добавили, что реализация соглашения не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Россия начала боевую операцию в Сирии в конце сентября прошлого года. Основание для этого послужила официальная просьба дамаска об оказании поддержки с воздуха правительственным войскам. В марте текущего года основная часть авиагруппировки была выведена из Сирии.

