]]> ]]>
Главная В России Новости

Госдума ратифицировала соглашение о присутствии в САР авиагруппы РФ

18:46 7.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

Депутаты Госдумы седьмого созыва единогласно проголосовали за ратификацию соглашения о бессрочном размещении российской авиагруппы в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение было подписано сторонами еще в прошлом году, а 9 августа текущего года внесено президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение нижней палат парламента.

В соответствии с документом, авиагруппа базируется на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия. Ее личный состав определяется российской стороной. Вооружение, боеприпасы, оборудование, необходимое авиагруппе для выполнения ее задач, при ввозе в Сирию не облагается сборами и пошлинами. Личный состав не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами САР. Кроме того, российские военнослужащие и члены их семей получают дипстатус.

Аэродром Хмеймим предоставляется российской авиагруппе в пользование на безвозмездной основе. Соглашение заключено на бессрочный период.

Москва отмечает, что присутствие российской авиагруппы в Сирии соответствует целям поддержания мира и стабильности в регионе, борьбы с международным терроризмом и содействия диалогу между враждующими сторонами в САР. В Минобороны добавили, что реализация соглашения не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Россия начала боевую операцию в Сирии в конце сентября прошлого года. Основание для этого послужила официальная просьба дамаска об оказании поддержки с воздуха правительственным войскам. В марте текущего года основная часть авиагруппировки была выведена из Сирии.
 

Темы: Россия, Военная авиация РФ, Военные конфликты в мире, Государственная Дума РФ, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.