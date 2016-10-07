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Тушинский суд не закрыл магазин, где продавали алкоголь подросткам

19:35 7.10.2016
Геннадий Онищенко. Фото с сайта kremlin.ru
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Нелегальная торговля алкоголем, реализация просроченных продуктов и антисанитария – вот основные проблемы, которые требуют постоянного контроля. И они не остаются без внимания. Ещё в августе помощник председателя правительства РФ Геннадий Онищенко провёл проверку магазинов Северо-Западного административного округа Москвы на предмет нарушений.

По итогам проверки были закрыты магазины, где продавали спиртное в ночное время, в том числе и несовершеннолетним, но одному из них местный суд почему-то разрешил продолжить работу. Последнее и возмутило Геннадия Онищенко, сообщает Newinform.

По словам Онищенко, судья Тушинского суда Крапчетова Ольга Викторовна, несмотря на предоставленные доказательства, отказала истцам в закрытии магазина, расположенного по адресу Вишневая улица, дом 8 в Южном Тушино.

В своём интервью ИА «Народные новости» Геннадий Григорьевич сказал, что намерен «поставить под сомнение» должностное соответствие Крапчетовой, если суд не пересмотрит своё решение.

Такие магазины должны прекратить свою работу. «Требовать этого буду, как гражданин», — заявил политик.

Темы: Россия, Геннадий Онищенко, Борьба с коррупцией в России, Судебная система в России
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