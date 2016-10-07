На новых банкнотах появятся символы Дальнего Востока и Севастополя

Дальний Восток и Севастополь победили в конкурсе символов для новых банкнот номиналом в две тысячи и 200 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги финального голосования, проходившего в эфире телеканала «Россия 1».

Дальний Восток, занявший первое место, был представлен изображениями космодрома Восточный и моста на остров Русский. Севастополь – Херсонесом Таврическим и памятником затопленным кораблям. Какие именно символы появятся на той или иной купюрах предстоит определить совету директоров ЦБ РФ. «Но мы, конечно, все помним про песню «Владивосток 2000», - намекнула глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Голосование по выбору символов для двух новых банкнот началось в апреле. В конкурсе участвовали Волгоград (монумент «Родина-мать зовет!», Мамаев курган), Казань (Казанский Кремль, Приволжский федеральный университет), Сочи (стадион «Фишт» и Роза хутор) и еще ряд городов.

Центробанк РФ планирует выпустить новые купюры в обращение в будущем году.

