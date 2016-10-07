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На новых банкнотах появятся символы Дальнего Востока и Севастополя

20:42 7.10.2016
Космодром Восточный. Фото с сайта yakutia.info
Космодром Восточный. Фото с сайта yakutia.info
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Дальний Восток и Севастополь победили в конкурсе символов для новых банкнот номиналом в две тысячи и 200 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги финального голосования, проходившего в эфире телеканала «Россия 1».

Дальний Восток, занявший первое место, был представлен изображениями космодрома Восточный и моста на остров Русский. Севастополь – Херсонесом Таврическим и памятником затопленным кораблям. Какие именно символы появятся на той или иной купюрах предстоит определить совету директоров ЦБ РФ. «Но мы, конечно, все помним про песню «Владивосток 2000», - намекнула глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Голосование по выбору символов для двух новых банкнот началось в апреле. В конкурсе участвовали Волгоград (монумент «Родина-мать зовет!», Мамаев курган), Казань (Казанский Кремль, Приволжский федеральный университет), Сочи (стадион «Фишт» и Роза хутор) и еще ряд городов.

Центробанк РФ планирует выпустить новые купюры в обращение в будущем году.
 

Темы: Россия, Дальний Восток, Общественно-политическая жизнь в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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07.10.2016, 23:55
Это

о-о-очень важно! С изображением бумажка будет стОить не 200 деревянных, а целых 205!
07.10.2016, 23:03
На четверть хохол

Для "как" и "ура?": Вы ребяты умом случайно не тронулись, написав, что будто-бы Севастополь украинский или аннексированный? Никогда он не был украинским даже в период оккупации его украиной с 1991 до 2014. Спросите у Севастопольцев и вы узнаете куда они вас пошлют. Или "жаба душит" ваше больное воображение? Севастополь - это исконно Русский город!!! Учите историю!!! А банкноты будьте уверены появятся, хотите вы того или не хотите.
07.10.2016, 22:48
такс

Вроде уже 3 ий раз двухсотки появляются
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