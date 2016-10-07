Год жизни страны и ее президента

За год с прошлого дня рождения Владимира Путина Россия показала очевидную способность к изменению и развитию

День рождения – традиционный повод для подведения итогов. В случае руководителя государства есть повод поговорить об итогах куда более масштабных, нежели события в жизни отдельного человека.

Год назад день рождения Владимира Путина оказался отмечен событием, которое смешало все геополитические карты мира. За неделю до 7 октября 2015 года Россия начала военную операцию в Сирии, под знаком которой и прошел этот год во внешней политике.

Сирийская кампания не стала для России «новым Афганистаном», о чем мрачно (или злорадно) ванговали ее критики, как и не стала еще одной «маленькой победоносной войной», на что надеялись оптимисты.

Превратившись в ограниченную, но затяжную военную кампанию, Сирия стала для России инструментом проведения внешней политики и донесения до мира нашего видения нового глобального устройства, которое формируется у нас на глазах. Причем она оказалась инструментом эффективным – во всяком случае, на это недвусмысленно указывает реакция наших партнеров. То, что начиналось со спокойно-пренебрежительной реакции, ныне обернулось практически истерикой с обвинениями во всех грехах и разнообразными угрозами.

Принцип «если нас ругают, значит, мы все делаем правильно» неизменно работает в подобных случаях.

Однако внутри России внешнеполитические события за этот год снизили свою значимость для общества.

Россия вновь сосредоточилась на себе.

Экономика наконец достигла дна и оттолкнулась от него. Это мнение не только отечественных заинтересованных структур, вроде Минфина и Минэкономразвития, но и зарубежных институтов, традиционно не слишком расположенных к нашей стране, вроде МВФ и Bloomberg.

Но даже экономика не является сферой самых важных и значительных процессов в стране на данный момент.

Прямо сейчас российская политическая система переживает самую важную трансформацию за многие годы. Причем именно в этом году процесс перешел в открытую и столь масштабную форму, что игнорировать его уже просто невозможно.

Во-первых, страну охватил такой широкий и глубокий процесс антикоррупционного очищения, которого Россия не видела уже много десятилетий. События приняли настолько крутой оборот, что их уже давно нельзя списать на поверхностные PR-акции власти. Все по-настоящему и очень серьезно.

Во-вторых, запущен процесс ротации и обновления элиты и руководящих кадров. Кадровые изменения последних месяцев не просто значительны. Едва ли не половина назначений выводит на свет молодых (30-40-летних) управленцев, ранее не знакомых не только публике, но и заинтересованным наблюдателям. Еще одно привычное обвинение в адрес Кремля – о «короткой скамейке запасных» и кадровом голоде – оказалось непринужденно опровергнуто в этом году.

В-третьих, полным ходом идет трансформация ряда ключевых структур и даже принципов государственного управления. Самым ярким примером стало создание Росгвардии, которое практически перекроило систему силовых ведомств в стране.

В-четвертых, реформирование сферы публичной политики. Реформа партийно-политической сферы перешла в стадию полномасштабной реализации с избранием нового состава Государственной думы, в которой половину вновь составляют одномандатники. Российский парламент вновь становится «местом для дискуссий».

И над всеми этими процессами – и во внешней, и во внутренней политике – местами незримо, а местами совершенно осязаемо, ощущается фигура первого лица государства.

За прошедший год с прошлого дня рождения Владимира Путина Россия, ее общество и ее власть продемонстрировали очередной пласт способности к изменению и развитию, адаптации к вновь возникающим условиям и строительству нового мира.

В обозримом будущем России предстоит работать в определенных направлениях:

– Выстраивать новую глобальную конфигурацию мира, не допустив при этом обрушения в полномасштабный военный конфликт.

– Избежать ловушки стагнации, благополучно выбравшись из рецессии.

– Наращивать зрелость политической системы, а также устойчивость и слаженность новой конфигурации структуры государственного управления.

Учитывая испытания и кризисы последних лет, через которые прошла Россия, есть все поводы для оптимизма и уверенности, что все (или почти все) получится и в этот раз.