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В Новосибирске открылся детский сад для взрослых

10:13 8.10.2016
Изображение с сайта platonds.68edu.ru
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В Новосибирске открылся детский сад для взрослых. Автором идеи стал местный программист Евгений Пятковский. Проект создан для того, чтобы люди могли расслабиться после напряженной работы.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Анастасия Сафонова.

«В первый в России детский сад для взрослых в Новосибирске уже стали записываться желающие. Энтузиасты нашлись среди банкиров», — сообщила журналист.

Корреспондент рассказала, что в саду посетителям предлагают завтраки, обеды и полдники, как в обычных заведениях для детей. Также в этом саду есть занятия — рисование, лепка, пение и игры. Вести занятия будут действующие воспитатели детсадов. Один день в таком садике стоит три тысячи рублей на человека. Всего в группе 10 участников. Все группы набираются по схожим интересам и возрастам.

«Автором необычного проекта стал новосибирский программист Евгений Пятковский. Именно он ранее создал приложение «Антиколлектор» для ловли недобросовестных вышибал», — добавила Сафонова.

В планах Евгения Пятковского открыть такие детские сады в Москве и Санкт-Петербурге.

Темы: Россия, Новосибирск
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Комментарии читателей
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08.10.2016, 12:05
повеселили про напряженных.

хе хе хе хе, это у банкиров и их клерков напряженный рабочий день? Тогда что говорить о военных выполняющих задачи в горячих точках, или про хирурга с его коллегами часами штопающего раненых бойцов?
08.10.2016, 11:23
Ю.Н.

А Геденвагены свои или выдадут?
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