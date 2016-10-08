Россия — сто лет бодрости!

России нужно 100 лет абсолютной трезвости - это одно из важных условий нашего взлета, нашего космического Завтра

Алкоголь - оружие массового уничтожения русских. Страна захлебывается в колоссальном ядовитом водочном море. Наш корабль терпит бедствие, погружаясь на дно безбрежного спиртового океана. В его терпких огненных волнах тонут и древние старцы, и малые дети, и младенцы, даже еще не родившиеся, - все они жертвы великой алкогольной войны, все они подвергаются безжалостному спиртовому удару. Алкоголем в России омываются мозги министров и сантехников. Деятели культуры и военные - все изрядно выпивают, а потом страдают похмельем, мучаются мигренью. Сегодня Россия спивается, как никогда раньше.

Сколько на счету водки погибших талантов, сколько унесенных жизней, сколько бессмысленных драм и жестоких глупостей! Какие неисчислимые беды принес в Россию водочный дух! Тянет он свои страшные, зеленые пальцы уже к шее наших детей… Водка разъедает русское будущее!

Сегодня борьба с алкоголем является национальной идеей России. России нужно 100 лет абсолютной трезвости - это одно из важных условий нашего взлета, нашего восхождения, нашего космического Завтра.

Поэтому-то отвратительны те русские патриоты, которые капают пьяной слезой в рюмку, продолжая поминать утраченную Великую Россию. Омерзительны те русские националисты, которые, проклиная трезвых как стекло исламистов, сами продолжают лакать денно и нощно "огненную воду". Безумен русский интеллигент, высокопарно вещающий о геноциде русских, при этом продолжающий квасить "назло врагам", уничтожая своими руками себя и окружающих.

Этому бессмысленному, слабому, бабьему поведению нет места в нашей обостренной, сложной, пронизанной противоречиями эпохе. Пора переходить к тотальной мобилизации, что предполагает кристальную трезвость.

Одни восклицают простодушно: "Питие - веселие Руси!". Другие выстраивают мудреную теорию, согласно которой великая страна наша была построена на перегонке спиртовой энергии. Водка де часть нашей национальной традиции, часть культуры… Об этом можно спорить до бесконечности, особенно за рюмкой. Но на эти разговоры нет времени. Космический будильник неумолимо тикает, отмеряя время жизни людей, народов и цивилизаций.

Да, в Сибири холодно и, возможно, казаки "сугрева ради" пили бражку на берегу Иртыша. Но времена изменились. Сегодня идет великая алкогольная война против России. Русский народ стоит в списке первых жертв этой войны. Нас подловили, поймали, как индейцев. Очень скоро нас всех загонят в душные резервации, куда эшелонами будут поставляться новые и новые партии спиртного.

Почему же надо бросать пить? Во-первых, пить вредно, как известно. Однако пить современный алкоголь еще вреднее, чем просто пить. Сегодняшняя водка - не водка, а спиртовая эссенция, с добавлением химических препаратов психотропного действия. Пресловутое пиво, которого имеется сто сортов, на самом деле разливается из одной скользкой железной бочки. Да это и не пиво вовсе!

Щелочной раствор, которым залили мозги огромному числу молодых людей в России, - лишь отдаленно напоминает пиво. Каковы истинные ингредиенты данного напитка, как они влияют на сознание и потомство - в этом следует еще разобраться… Про "изысканные" вина, которое разбодяживают на скорую руку из каких-то черных таблеток, не стоит и говорить. Об этом и так все знают.

Именно эта помойная жижа льется тоннами в глотки наших сограждан.

Алкоголь ведет к колоссальному перерасходу социального времени. Захлестнув общественную жизнь, он начинает подменять собой любые формы деятельности. В пьяном энтузиазме исчезает возможность осмысленного действия, всякая возможность того, что мы называем Поступком. Вместо этого совершаются необдуманные, дикие, неверные, неточные шаги. Ибо алкоголь есть огромный распылитель человеческой энергии, страшный растратчик сил. Он развеивает по ветру запасы национальной энергии, не дает возможность сконцентрироваться, собрать силы в направлении главного удара.

Именно поэтому русским надо бросать пить. Бросать пить вообще.

Поскольку национальная энергия народа нужна для другого дела - для дела строительства, для дела обустройства и обороны 1/6 части суши, этого Богом данного нам священного пространства. Территории, предназначенной для новой жизни, для великой спасительной альтернативы. На кону стоит вся человеческая история, история планеты. Так что же, русские будут продолжать тупо загружаться паленой водкой?

Пить надо бросать немедленно, причем без помощи нытья, оханья, химических уколов, шаманов и врачей?наркологов. Это должен быть индивидуальный, ответственный, осмысленный выбор каждого. Речь идет как раз о Поступке, о подвиге, о прямом действии - о том, на что способен русский мужчина.

Нужен, конечно, и государственный курс на тотальную трезвость. Сражение со змием - это государственная святая обязанность, одно из главных государственных дел. Недавние застенчивые шаги в направлении ограничения торговли спиртным производят впечатление чего?то случайного и мимолетного. Любые запретительные меры - ничто по сравнению с возможностями тотальной пропаганды. Каждый день, каждый час национальное телевидение должно крутить антиалкогольные ролики. Нужно срочно перековывать сознание нации, а повышение цен на водку, необходимый контроль за ее качеством и прочее - это все это лишь небольшие фрагменты огромной программы очищения России.

Обличающий пьянство фильм архимандрита Тихона Шевкунова показали по российскому телевидению один раз через час после полуночи. Между тем, этот фильм надо показывать каждый день в прайм-тайм по всем каналам. Нужен не один такой фильм, а десятки, сотни… Социальная реклама должна действовать неотложно, ежечасно, повсеместно. Она каждый раз должна напоминать людям о постыдности гнусного порока, о необходимости вещего бодрствования.

Очень скоро Россия выйдет из-под обломков прошедших эпох. Выйдет обновленной, свежей и трезвой, объявившей столетний мораторий на пьянство. В это трудно поверить сегодня, но так будет.

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!

