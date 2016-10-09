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СМИ узнали о задержании в Дагестане террориста-смертника

19:04 9.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Дагестане задержан местный житель, планировавший совершить самоподрыв в Дербентском районе. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в правоохранительных органах республики.

По его словам, задержанный является житель Каспийска Магомед Гасанбеков, 1998 года рождения. Он входил с состав «спящей ячейки» боевиков, участников которой задержали 25 сентября. Гасанбеков признался, что собирался совершить теракт на «Джемикентском» посту.

Он также рассказал, что пояс смертника ему передал Аслан Абдурахманов по прозвищу «Абдульвахид», который бы ликвидирован силовиками накануне в Табасаранском районе. К самоподрыву задержанный готовился по видеоматериалам из интернета. Кроме того, он поддерживал связь с сирийскими боевиками.

Режим контртеррористической операции был введен в Табасаранском районе Дагестана на прошлой неделе. Силовики ведут поиски боевиков и их пособников. В конце сентября они ликвидировали «табасаранскую» группировку, с которой была напрямую связана «спящая ячейка» боевиков.
 

Темы: Россия, Дагестан, Правоохранительные органы в России, Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
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09.10.2016, 19:31
stalker

Парень собирался осуществить самоподрыв ? Так дайте ему осуществить намеренное. Наденьте на него пояс смертника, привяжите к столбу и приведите взрывное устройство дистанционно. А Аллах разберет принимать ли его в рай или отдать Иблису.
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