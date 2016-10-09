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Лавров обвинил США в угрозе безопасности России

18:23 9.10.2016
Сергей Лавров. Фото с официальной страницы МИД РФ в Facebook
Сергей Лавров. Фото с официальной страницы МИД РФ в Facebook
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Отношения между Москвой и Вашингтоном изменились коренным образом и это угрожает интересам и безопасности России. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, основу американской политики по отношению к РФ составляет «агрессивная русофобия». Причем, она является не просто «риторической», но представляет собой конкретные действия, несущие угрозу. Лавров пояснил, что речь идет о приближении к российским границам НАТО и санкциях.

Министр отметил, что Вашингтон начал портить отношения с Москвой еще задолго до событий на Украине. Однако Россия все это время проявляла терпение, а президент Владимир Путин всегда остается корректным в отличие от западных политиков.

По мнению Лаврова, одной из причин изменения отношений между РФ и США может крыться в «обидах» Вашингтона, вызванных осознанием конца его могущества. «Какой-то деятель может иметь какое-то внутреннее чувство, что Америка чего-то не делает так, как хотелось бы, или пытается это делать, а у нее не получается», - цитирует агентство министра.

В качестве камней преткновения в двусторонних отношениях Лавров назвал отсутствие единства в сирийском вопросе и соглашении по плутонию. Он назвал сотрудничество с США бессмысленным, поскольку американская сторона не выполняет своих обязательств, играя в «односторонние игры».

Ранее Вашингтон обвинил Москву наряду с Дамаском в военных преступлениях в Сирии. Кроме того, американские власти заявили о возможности ввода против России дополнительных санкций в связи с ситуацией в САР.
 

Темы: Россия, Сергей Лавров, США, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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09.10.2016, 20:51
Крутой

Дело не в русофобии, а в империалистических амбициях. Читайте Ленина.
09.10.2016, 20:37
Сварог.

Как все это просто и понятно. Просто понимать что тогда в 1917 именно местечковый иудо-большевизм разрушил русскую государственность. Это была последняя русская власть по духу.
Сегодня мы пожинаем "плоды" той великой катастрофы. Сегодня после 100 лет промывания мозгов большевистско-советской пропагандой русские люди во многом утратили этническую солидарность, не понимают истинной сути происходящего. В этом наша беда и трагедия тоже. Нас большинство, но мы не можем никак самоорганизоваться. Сегодняшние космополиты и крипто-троцкисты(Пятая и Шестая колонны) после 1991 опять повылазили из своих потайных щелей и действуют по всем правилам конспирологии.
\\\\\\\\\\
Знаю что вот здесь на форуме опять будут говорить, бубнить и долдонить о "достижениях" "многонационального"(терминология иуд-космополитов) СССР. Глупо и напрасно сегодня в оправдание иудо-разрушителей говорить о каких-то достижениях СССР в космосе и в остальном. Поскольку колоссальные потери и уничтожение лучшего генофонда русского народа невосполнимы.
09.10.2016, 20:34
Русский

...не скули. Настало время, когда Россия заберет у США -большую часть ЕС и превратит их в КОЛОНИИ Российской Империи. Подчеркиваю- колонии.
Возврат стран Восточной Европы к временам СССРу- полностью исключается. Для бестолковых разжёвываю:...работать будете на МЕТРОПОЛИЮ, в частности ,на пользу русских и россиян, а не как при СССРе, когда была куча разных нахлебников, а одна РСФСР содержала их.
Вот и посмотрим, кто и как будут богатеть, а кто прозябать...)))
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