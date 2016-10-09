Лавров обвинил США в угрозе безопасности России

Отношения между Москвой и Вашингтоном изменились коренным образом и это угрожает интересам и безопасности России. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, основу американской политики по отношению к РФ составляет «агрессивная русофобия». Причем, она является не просто «риторической», но представляет собой конкретные действия, несущие угрозу. Лавров пояснил, что речь идет о приближении к российским границам НАТО и санкциях.

Министр отметил, что Вашингтон начал портить отношения с Москвой еще задолго до событий на Украине. Однако Россия все это время проявляла терпение, а президент Владимир Путин всегда остается корректным в отличие от западных политиков.

По мнению Лаврова, одной из причин изменения отношений между РФ и США может крыться в «обидах» Вашингтона, вызванных осознанием конца его могущества. «Какой-то деятель может иметь какое-то внутреннее чувство, что Америка чего-то не делает так, как хотелось бы, или пытается это делать, а у нее не получается», - цитирует агентство министра.

В качестве камней преткновения в двусторонних отношениях Лавров назвал отсутствие единства в сирийском вопросе и соглашении по плутонию. Он назвал сотрудничество с США бессмысленным, поскольку американская сторона не выполняет своих обязательств, играя в «односторонние игры».

Ранее Вашингтон обвинил Москву наряду с Дамаском в военных преступлениях в Сирии. Кроме того, американские власти заявили о возможности ввода против России дополнительных санкций в связи с ситуацией в САР.

