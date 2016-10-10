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СМИ назвали Дворковича кандидатом на пост главы РЖД

09:53 10.10.2016
Аркадий Дворкович © KM.RU, Игорь Варнавский
Аркадий Дворкович © KM.RU, Игорь Варнавский
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Вице-премьер Аркадий Дворкович может занять пост главы ОАО «Российские железные дороги», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «более полутора десятков высокопоставленных собеседников в Белом доме, Администрации президента, железнодорожной отрасли и госкомпаниях».

По словам одного из источников издания, перестановки проходят согласование в Кремле, но «исход неясен, определенность наступит в начале недели».

В случае назначения Дворковича на пост главы РЖД, нынешний глава компании Олег Белозеров, по данным собеседников газеты, может занять пост министра транспорта.

Возможными преемниками Дворковича на посту вице-премьера источники издания называют помощника президента Андрея Белоусова, главу «Роснефти» Игоря Сечина и главу Минпромторга Дениса Мантурова. По другим данным, пишет «Коммерсант», полномочия Дворковича могут быть перераспределены между другими заместителями главы правительства.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что информация о назначении Аркадия Дворковича на пост главы ОАО РЖД не соответствует действительности, добавив, что «устала ее опровергать».

Символическая причина возможного ухода господина Дворковича, как полагают собеседники «Ъ», — проигранная борьба с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в отношении приватизации «Башнефти». Один из источников «Ъ» в отрасли говорит, что назначение, если состоится, произойдет вопреки желанию самого вице-премьера (но есть и информация, что Аркадий Дворкович давно хочет перейти в ОАО РЖД). 

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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10.10.2016, 13:16
А патамушта!

Других в вертикали нацлидера не держут,только свои проверенные люди.
10.10.2016, 13:14
Дед Щукарь

Вскоре оставил службу в канцелярии и посвятил себя более интересному и денежному железнодорожному делу. Министр путей сообщения граф А. П. Бобринский, знавший его отца, предложил Сергею работу в качестве специалиста по эксплуатации железных дорог.
Сергей Витте в молодости

Так с 1 мая 1870 года Витте стал работать в управлении Одесской железной дороги. Ему положили жалованье 2400 руб. в год, что превышало заработную плату университетского профессора (около 2000 руб. в год). В течение полугода Витте стажировался на различных должностях службы эксплуатации. В «Воспоминаниях» Витте писал: «Так, я сидел в кассах станционных, грузовых и билетных, затем изучал должности помощника начальника станции и начальника станции, потом контролёра и ревизора движения; затем занимал должности на различных станциях, где преимущественно было грузовое движение, и на станциях, где было преимущественно пассажирское движение».
Во второй половине 1870-х годов Витте возглавил службу эксплуатации Одесской железной дороги. Он сделался одним из ближайших сотрудников директора Русского общества пароходства и торговли Н. М. Чихачева, в ведении которого была и Одесская железная дорога. Уделял большое внимание развитию и техническому оснащению Одесского порта.
Карьера 26-летнего Витте чуть было не оборвалась, когда в конце 1875 года недалеко от Одессы произошла Тилигульская катастрофа — крушение поезда со множеством жертв. Начальник дороги Чихачев и Витте были преданы суду и приговорены к четырём месяцам...
10.10.2016, 13:05
После

Якунина там уже ловить наверно нечего, локомотивы продаст, на лошадях будут ездить.
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