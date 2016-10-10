СМИ назвали Дворковича кандидатом на пост главы РЖД

Вице-премьер Аркадий Дворкович может занять пост главы ОАО «Российские железные дороги», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «более полутора десятков высокопоставленных собеседников в Белом доме, Администрации президента, железнодорожной отрасли и госкомпаниях».

По словам одного из источников издания, перестановки проходят согласование в Кремле, но «исход неясен, определенность наступит в начале недели».

В случае назначения Дворковича на пост главы РЖД, нынешний глава компании Олег Белозеров, по данным собеседников газеты, может занять пост министра транспорта.

Возможными преемниками Дворковича на посту вице-премьера источники издания называют помощника президента Андрея Белоусова, главу «Роснефти» Игоря Сечина и главу Минпромторга Дениса Мантурова. По другим данным, пишет «Коммерсант», полномочия Дворковича могут быть перераспределены между другими заместителями главы правительства.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что информация о назначении Аркадия Дворковича на пост главы ОАО РЖД не соответствует действительности, добавив, что «устала ее опровергать».

Символическая причина возможного ухода господина Дворковича, как полагают собеседники «Ъ», — проигранная борьба с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в отношении приватизации «Башнефти». Один из источников «Ъ» в отрасли говорит, что назначение, если состоится, произойдет вопреки желанию самого вице-премьера (но есть и информация, что Аркадий Дворкович давно хочет перейти в ОАО РЖД).